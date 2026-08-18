Cadastro

Medida vale para novos alunos e estudantes que mudaram de instituição, curso ou modalidade de ensino em 2026.

Estudantes que ingressaram em faculdades, universidades, cursos técnicos, de idiomas, pré-vestibulares, cursos livres e outras instituições de ensino em Manaus no segundo semestre de 2026 devem atualizar o cadastro para garantir o acesso à meia-passagem no transporte coletivo. A orientação é da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

A medida também vale para quem mudou de instituição, curso ou modalidade de ensino ao longo do ano. A atualização dos dados é necessária para que a matrícula seja validada no sistema e o benefício seja liberado.

Como atualizar o cadastro

O primeiro passo é procurar a secretaria da instituição de ensino e confirmar se os dados da matrícula foram enviados ou atualizados no sistema do Sinetram.

Depois, o estudante pode acompanhar a situação pelo aplicativo Sou Estudante Manaus.

Caso apareça a mensagem “CPF não encontrado”, é necessário procurar novamente a secretaria da instituição para verificar se a matrícula foi cadastrada corretamente.

A liberação da meia-passagem depende da validação dos dados pela instituição de ensino, que precisa estar habilitada no sistema.

Primeiro cadastro

Quem começou uma faculdade, universidade ou outro curso e ainda não possui cadastro estudantil também pode solicitar o benefício.

O CPF é obrigatório para o cadastro, e a utilização da meia-passagem fica condicionada à confirmação da matrícula pela instituição de ensino.

Após a regularização, quem ainda não possui o PassaFácil Estudantil pode solicitar a emissão do cartão pelos canais digitais do Sinetram.

Como solicitar o PassaFácil Estudantil

O pedido pode ser feito pelo aplicativo Sou Estudante Manaus ou pela assistente virtual Sindy, pelo WhatsApp (92) 99194-9292 e pelo Telegram @sindy_sinetram_bot.

O cartão pode ser retirado nos pontos de atendimento ou entregue em casa, mediante pagamento de taxa. Também é possível solicitar a emissão nos terminais de integração e demais pontos de atendimento do Sinetram.

Quem já tem o cartão precisa emitir outro?

Quem já possui um PassaFácil Estudantil ativo não precisa emitir um novo cartão apenas por ter iniciado outro curso.

O cartão continua válido, desde que o cadastro esteja regularizado e os dados da nova matrícula tenham sido devidamente atualizados no sistema.

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