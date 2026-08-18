Oportunidade

Formação presencial começa em 24 de agosto e prepara profissionais para atuar com projetos de tecnologia e inovação.

O INDT Educacional, unidade de negócios educacionais do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), está com inscrições abertas para a Formação Executiva em Gestão de Projetos.

O curso foi desenvolvido para preparar profissionais capazes de planejar, executar e liderar projetos em ambientes organizacionais cada vez mais dinâmicos, especialmente aqueles relacionados à transformação digital, com forte aplicação em setores econômicos que atuam no desenvolvimento e implantação de projetos de tecnologia como: industrial, varejo, tecnologia, dentre outros.

A proposta da formação vai além do ensino de ferramentas e metodologias. Os participantes desenvolverão competências técnicas e comportamentais para atuar em projetos de inovação, aprendendo a integrar abordagens tradicionais, baseadas em boas práticas de gestão de projetos, com metodologias ágeis amplamente utilizadas pelo mercado, como Scrum e Kanban.

O conteúdo também contempla liderança, gestão de stakeholders, PMO, indicadores, ferramentas digitais e um projeto aplicado ao longo da formação.

Segundo a diretora de Inovação e do INDT Educacional, Luana Lobão, a formação foi estruturada para atender uma demanda crescente das organizações por profissionais preparados para conduzir iniciativas estratégicas.

“Toda transformação digital acontece por meio de projetos. Por isso, as empresas precisam de profissionais capazes de conectar estratégia, pessoas e tecnologia para transformar ideias em resultados concretos”, ressalta Luana Lobão. “Esta formação foi construída a partir da experiência prática do INDT em projetos de inovação desenvolvidos para grandes empresas, proporcionando aos alunos uma visão aplicada e alinhada aos desafios reais do mercado.”

O objetivo é preparar profissionais para assumirem papéis de gestão e liderança na área de projetos. Além da qualificação individual, o curso também foi concebido para atender empresas interessadas em fortalecer as competências de suas equipes, apoiando programas de desenvolvimento profissional e iniciativas de capacitação previstas nos Planos Anuais de Treinamento (PAT).

Trilha de formações em tecnologia

A Formação Executiva em Gestão de Projetos marca o início de uma nova trilha de cursos tecnológicos desenvolvida pelo INDT Educacional. A iniciativa foi criada para oferecer formações alinhadas às competências mais demandadas pelo mercado, conectando teoria, prática e a experiência de um dos principais institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do país.

A próxima formação a abrir inscrições será Análise de Dados, ampliando o portfólio de cursos voltados ao desenvolvimento de profissionais preparados para os desafios da transformação digital.

As aulas da Formação Executiva em Gestão de Projetos terão início em 24 de agosto, com 144 de carga horária e em formato presencial, na sede do INDT. Os interessados em se inscrever, devem acessar o site www.indt.org.br ou https://educacional.indt.org.br/ para saber mais sobre as condições de pagamento e outras informações.

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