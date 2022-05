Encceja 2022: exame supletivo nacional tem inscrições abertas até 4 de junho

Inscrições podem ser feitas no site do Inep. As provas serão aplicadas no dia 28 de agosto

Estão abertas as inscrições para a edição de 2022 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A avaliação é voltada para jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio e querem obter o certificado de conclusão. Neste ano, as provas do Encceja serão aplicadas no dia 28 de agosto, das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 4 de junho, por meio do site http://enccejanacional.inep.gov.br. Durante a inscrição, o sistema exigirá o CPF e documento de identidade do participante.

O candidato precisa ter 15 anos completos para o Ensino Fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do Ensino Médio, na data de realização do exame. Ao preencher os dados, o participante deverá indicar o estado e o município onde deseja fazer as provas, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação e as áreas de conhecimento em que quer ser avaliado.

O Encceja também é um exame supletivo, mas não tem ligação ou complementação com o Provão Eletrônico, ofertado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Mudanças

Neste ano, não há necessidade de justificar a ausência, no caso de quem se inscreveu e faltou ao Encceja 2020, o último realizado. Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente.

A medida foi tomada tendo em vista o contexto da pandemia de Covid-19, que envolveu a realização da última edição. No entanto, o participante que não comparecer à aplicação de todas as áreas do conhecimento em que se inscrever para o Encceja 2022 deverá justificar a ausência, se quiser fazer nova inscrição na próxima edição do exame.

*Com informações da assessoria

