Após ataque hacker, painéis de Aeroporto exibem vídeo pornô no RJ

Rio de Janeiro (RJ)- Alguns painéis espalhados pelo Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, foram alvos de um ataque hacker, na manhã desta sexta-feira (27), e passaram a exibir vídeos pornô no lugar de publicidade.

Os passageiros e funcionários que passavam pelo local se mostraram surpresos com o ocorrido. As imagens foram retiradas dos painéis e o caso registrado na Polícia Federal.

Pelos menos dois painéis foram hackeados e transmitiram as imagens pornográficas. Segundo passageiros, os funcionários do aeroporto ficaram desesperados com o ocorrido.

“Hackearam um painel do aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. Colocaram um filme pornô e o desespero dos funcionários é evidente”. Um outro passageiro escreveu: “Hoje o aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro simplesmente estava com o xvideos aberto nas placas de publicidade”.

Segundo a Infraero, ao tomar conhecimento da publicação indevida em um dos monitores publicitários do Aeroporto de Santos Dumont, tomou as medidas legais cabíveis, com registro de boletim de ocorrência e comunicação à Polícia Federal, bem como a notificação da empresa terceirizada responsável pela sua gestão para tomar providências quanto à segurança das informações veiculadas nos totens.

Disse ainda que “o conteúdo veiculado é de responsabilidade das empresas de publicidade, que utilizam redes lógicas e sistemas próprios de divulgação, não tendo qualquer relação com o sistema de informação de voos da Infraero”.

Os monitores envolvidos no ataque hacker vão permanecer desligados até que a empresa responsável pela transmissão do conteúdo garanta a segurança do conteúdo.

*Com informações do site O Dia

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia Mais:

Grupo Anonymous declara guerra cibernética contra governo russo

Projeto de Lei propõe até 8 anos de prisão para roubo de conta no Instagram

Barroso vai restringir Telegram e adverte plataformas sobre fake news