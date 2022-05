Uma policial militar de São Paulo foi flagrada golpeando as genitálias de dois homens durante uma abordagem, em uma comunidade da Zona Norte de São Paulo (SP). Um dos jovens abordados disse que ele e mais dois amigos são vítimas de abordagem violenta da Polícia Militar (PM), e que irá procurar as autoridades para denunciar o que chamou de ‘tortura’.

A PMSP informou à reportagem do G1, por meio de nota, que abriu procedimento interno para analisar a conduta dos policiais que aparecem no vídeo participando das agressões. A corporação não informou, no entanto, quando e por quais motivos os policiais militares (ao menos uma mulher e um homem) abordaram e revistaram os cinco jovens que aparecem na imagem (duas garotas e três rapazes).

De acordo com o áudio de uma das vítimas, ele e seus dois amigos estavam na comunidade quando a viatura da Polícia Militar passou e ordenou que eles parassem. Um dos rapazes então deitou a bicicleta que usava na rua, juntamente com um celular preso no guidão, que foi acionado para gravar a abordagem.

O que diz a vítima?

“A gente já está acostumado: Comunidade sempre ter abordagem agressiva. Sempre que a gente vê a viatura a gente já bota para gravar o áudio ou já bota na câmera [que estava presa no guidão da bike, que foi colocada no chão] para gravar. Aí dessa vez a gente deu sorte. A gente pegou”, comenta um dos jovens abordados.

“Tinha um homem na abordagem e era ele que tinha que fazer a revista. E não uma mulher. E acho que esse é um crime de tortura. A gente vai tomar as medidas cabíveis”, completou.

*Com informações do G1

