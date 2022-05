Mais de 50 militares combatem incêndio em fábrica de papel em Manaus

O incêndio teria começado em uma das máquinas do local

Manaus (AM) – 14 viaturas do Corpo de Bombeiros (CBM-AM) e mais seis de apoio estão sendo utilizadas, na manhã desta segunda-feira (30), para combater um incêndio em uma fábrica de papéis no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus. Ao todo, 52 bombeiros militares estão atuando na ocorrência.

Conforme o coronel Sulemar Barroso, a fábrica tem um material combustível de rápida propagação e o incêndio teria começado em uma das máquinas do local.

“Embora seja um incêndio de grandes proporções, devido à rápida atuação de brigadistas e dos bombeiros militares, as chamas ficaram isoladas em único galpão onde iniciou o incêndio. O papel é de fácil combustão e, por isso, propagou rápido”, explicou o coronel.

Barroso informou ainda que a estrutura metálica do telhado cedeu, mas ninguém ficou ferido no incêndio. “O fogo inicialmente começou em uma casa de máquinas numa bobina que estava envolvida com plástico e se propagou. O fogo já está controlado e estamos fazendo o combate aéreo e também de fora para dentro”, destacou.

Parte da estrutura da empresa de papéis atingida pelo incêndio foi comprometida e a Defesa Civil deve trabalhar para avaliar os riscos.

