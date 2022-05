Trilhas do Saber certifica 468 profissionais da educação em Silves e Nova Olinda do Norte￼

Projeto integra programa Educa+ Amazonas, do Governo do Estado

Nova Olinda do Norte (AM) – O Trilhas do Saber, projeto prioritário do Educa+Amazonas, do Governo do Estado, certificou mais 468 profissionais da educação em Silves e Nova Olinda do Norte, municípios distantes respectivamente 204 e 135 quilômetros de Manaus.

As atividades do projeto foram realizadas na quinta e na sexta-feira (26 e 27/05), simultaneamente nos dois municípios.

O professor César Lobato Brito, que deu início à programação do Trilhas do Saber, com a palestra “Competência socioemocional e o fortalecimento das relações no ambiente escolar”, falou sobre a experiência de alcançar os educadores do interior do estado.

“A minha expectativa foi sempre muito positiva, por acreditar na necessidade de oferecermos trilhas e caminhos de formação para os nossos professores do estado. E, quando se tratou realmente de participar, no ano passado, de uma viagem dessas do Trilhas do Saber, para Codajás, e nesse ano em Urucurituba e Silves, a minha experiência foi muito positiva. É sempre muito bom encontrar os professores do interior, conhecer suas experiências, mas ao mesmo tempo deixar a eles algumas luzes e alguns caminhos para que eles possam melhorar seu trabalho no dia a dia, nas escolas do estado pelos nossos interiores”, disse.

Temas

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

As temáticas abordadas no Trilhas do Saber de 2022 são divididas entre docentes do Ensino Fundamental para Anos Iniciais e Anos Finais, nas quais serão abordados as propostas curriculares e pedagógicas, os novos caminhos para o processo de ensino-aprendizagem e Referencial Curricular Amazonense (RCA).

Para os docentes do Ensino Médio, os temas são pautados nas principais mudanças do Novo Ensino Médio (NEM), os Itinerários Formativos e suas possibilidades pedagógicas, além do Itinerário Formativos na prática.

Para os docentes de modalidades diversas, são abordadas as tecnologias digitais, a construção de uma educação que faz sentido, Educomunicação, ensino híbrido e autonomia de aprendizagem.

Nos percursos da Educação Especial, os formadores abordaram a educação inclusiva, metodologias e materiais acessíveis e a produção de materiais pedagógicos adaptados para alunos com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, cegos e surdos.

Os gestores poderão se aprimorar em liderança, no NEM, e em painel de gestão escolar.

Arquivo pessoal

*Agência Amazonas

Leia mais:

Trilhas do Saber certifica profissionais da educação em Autazes e Urucurituba

Profissionais de educação de Tefé são certificados no ‘Trilhas do Saber’

Profissionais da educação do AM recebem capacitação profissional