Carol Nakamura desabafa após filho adotivo voltar para a mãe biológica

Após a notícia de que Wallace, filho adotivo de Carol Nakamura, decidiu voltar a viver com a mãe biológica, a influenciadora apareceu nas redes sociais para falar sobre o assunto.

Durante três anos, Carol tinha a guarda provisória do pequeno que morava com ela e o marido, Guilherme Leonel.

“Ele pediu pra voltar e ficar com a mãe dele depois de três anos aqui. Foi triste, sofrido, sinto falta, mas tenho que respeitar a vontade dele. Não acreditava que isso fosse acontecer em momento nenhum até pelo amor que ele tem pela gente. Sempre cuidei do Wallace, Guilherme levava na escola, somos pais mesmo”, iniciou.

Carol ainda revelou que não conseguiu entender o acontecido.

“Já chorei, já fiquei sem entender. A única coisa que me resta é aceitar. Não vamos mais falar sobre isso, por favor. É um assunto que me incomoda muito porque fiquei me perguntando onde foi que errei. Toda hora me perguntam a mesma coisa. É uma lembrança e uma tristeza que me dá”, finalizou.