Moradores prejudicados por poluição de empresa protestam em Manaus

Manaus (AM) – Moradores da rua Bom Sucesso, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, definiram como um “terror” a situação de conviver com o mau cheiro provocado, segundo eles, pelo derramamento de óleo de uma empresa de recicláveis nas proximidades da via. O Em Tempo esteve na localidade, com exclusividade, para conversar com os reclamantes, e entender melhor a situação, nesta quarta-feira (1º).

Luciane Cavalcante, de 35 anos, é dona de um pequeno restaurante nas proximidades e diz que está perdendo clientes por causa do odor, que se assemelha ao cheiro de fezes.

“Eles não têm consciência e o mínimo de respeito por nós. Não tem uma placa de identificação na frente dessa empresa, acho que é para, justamente, ficarem fazendo essa patifaria com a gente. Meus clientes foram embora. Ninguém tem vontade de comer com isso”, relatou Luciene.

Ainda de acordo com a empreendedora, vários pedidos já foram feitos para que a referida empresa tome providências em relação ao derramamento do material na rua, mas nada é feito.

“Os moradores pedem, pedem, pedem, pedem e nada. Parece que somos uns palhaços. Eles colocam um produto, às vezes, e isso escorre sem feder. Porém, na maioria dos dias, não colocam nada e a odor é terrível. Tem idosos aqui que passam mal e eu estou para falir”, desabafa.

Luciane Cavalcante afirma que está vendo seu restaurante falir por causa do mal cheiro. Foto: Reprodução

Revolta

O aposentado Fernando Nunes, de 77 anos, mora na rua há mais de 50 anos. Segundo ele, a situação tem causado diversos transtornos a sua saúde, já que se recupera de sequelas da Covid-19.

“A respiração não é fácil e acordar com esse odor de óleo, que parece mais de fezes, é um inferno. Não aguentamos mais cheirar fezes. Vem a Vigilância [Sanitária] e fala com eles, só que não resolve. Eles poderiam ajeitar esse cano, que vaza na rua essa imundice, só que não fazem. Achei que eu teria uma velhice mais tranquila. Me enganei. Saí de uma Covid-19 por milagre, recentemente. Enfrento problemas de saúde por causa das sequelas e acabo cheirando isso todo dia”, conta Fernando.

A dona de casa Márcia Maia, de 42 anos, disse que criar os filhos no lugar não é tarefa fácil. As crianças reclamam demais do fedor.

“Tenho até medo de um filho meu adoecer. Muita falta de consideração isso. Parece que a gente abre uma tampa de fossa e mete o nariz. Já quero é me mudar”, comenta.

Mal cheiro vem de um cano de onde escorre o material que vem da empresa. Foto: Reprodução

Sem resposta

Na frente da referida empresa, não consta placa de identificação. O Em Tempo tentou entrar em contato com representantes do empreendimento ou com alguém que conhecesse pessoas ligadas a empresa, mas não obteve sucesso.

O espaço está aberto para uma resposta aos moradores do local, que clamam por uma solução pacífica.

Com o derramamento do material, que se assemelha ao cheiro de fezes, os moradores tem perdido a paz. Foto: Reprodução

Confira a live do repórter Carlos Araújo:

Leia mais:

Lago em ramal de Manacapuru, no Amazonas, corre risco de poluição

Especialistas discordam sobre impacto positivo de lei das sacolas plásticas no AM

Fertilizante inovador é apresentado para Cooperativa indiana