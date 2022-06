SES-AM participa de seminário do Ministério da Saúde voltado à atenção primária￼

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está participando do Seminário de Qualificação do Desempenho na Atenção Primária à Saúde (APS), nesta quarta e quinta-feira (1º e 2), no Comfort Hotel Manaus, na zona sul da capital.

O evento do Ministério da Saúde (MS) tem como objetivo dar continuidade a uma série de capacitações sobre o programa Previne Brasil, estratégia com a missão de aumentar o acesso e o vínculo da população com os serviços de saúde disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS).

No evento, estão participando representantes dos 62 municípios do Amazonas, incluindo coordenadores da atenção básica, coordenadores de sistema de informação, secretários municipais e profissionais de saúde. Será abordado no encontro o processo de inserção de dados na APS.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destacou o trabalho do MS e a importância do seminário para a qualificação das equipes de saúde, para o trabalho em conjunto e a melhora dos indicadores de desempenho dos municípios do Amazonas.

“É uma oficina que o Ministério da Saúde está realizando em todo o país. É um momento em que o ministério vem ao estado mostrar, discutir e ampliar o debate em como melhorar o alcance desses indicadores do Previne Brasil. Além de conversar sobre o panorama do estado, juntos, iremos encontrar o melhor caminho para melhorar o desempenho dos municípios”, disse o secretário.

A chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégias (Dabe) da SES-AM, Viviana Almeida, destacou a importância do seminário para continuidade do trabalho iniciado pela secretaria em municípios do interior do estado.

“No todo, o desempenho do estado foi regular. Tivemos 25 municípios que, no último quadrimestre, tiraram nota acima de 7, e mais de 15 que tiveram nota abaixo de 5. Temos diversos cenários nas várias regionais que nós temos, que têm cenários diferentes, e a gente vai abordar isso. O foco da oficina é trabalhar esses indicadores”, afirmou a gestora.

Qualificação



A SES-AM, por meio do Dabe, vem realizando capacitações com as equipes da APS no interior do estado. O objetivo é ajudar o município a melhorar a nota no programa para aumentar os recursos a serem recebidos e também a assistência à população.

Ao total, foram realizadas qualificações em 12 municípios até o momento, e mais sete estão programados para os próximos meses.

Previne Brasil



O programa é uma estratégia do MS com o objetivo de aumentar o acesso e o vínculo da população com os serviços de saúde disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS).

A capacitação dos profissionais busca fortalecer a APS nos municípios e tornar mais eficiente o atendimento às novas regras de financiamento.

O novo modelo de financiamento considera quatro componentes para viabilizar o repasse de recursos para os municípios: cadastro de pessoas nas unidades básicas de saúde; pagamento por desempenho (indicadores de saúde); incentivo financeiro com base em critério populacional; e incentivo para ações estratégicas.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

TCE-AM sediará Seminário Nacional de Ouvidoria nos dias 6 e 7 de abril

SES-AM participa de oficina de expansão do Programa Conecte SUS no Amazonas

Equipes da Atenção Primária em Saúde de Novo Airão recebem capacitação no AM