Amazonas registra em maio segundo melhor mês em aberturas de empresas nos últimos seis anos

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Junta Comercial do Estado (Jucea), registrou, em maio deste ano, um total de 811 novas aberturas de empresas em solo amazonense. Foi o segundo melhor mês em número de empreendimentos constituídos no estado nos últimos seis anos, perdendo apenas para o mês de março de 2021, que atingiu 854 novos Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJs). Os dados são do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da autarquia.

O número é 11,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que teve 727 constituições. Os dados da Jucea não incluem os Microempreendedores Individuais (MEIs), que são constituídos de forma virtual, por meio do portal do Empreendedor, do Governo Federal.

Segundo a presidente da Junta Comercial do Amazonas, Maria de Jesus Lins, o resultado positivo no mês de maio pode estar ligado ao fato da autarquia do trabalho contínuo em facilitar a vida do empreendedor do estado, agilizando serviços e expandindo atendimentos.

“Nossa gestão tem trabalhado e investido recursos para garantir total acesso dos nossos serviços aos empreendedores da capital e do interior do estado, com a realização de campanhas, ações itinerantes e ainda a inauguração de postos de atendimento em pontos estratégicos no Amazonas. Tudo isso para promovermos um ambiente de negócios seguro e moderno” , destacou a presidente.

Ao todo, a Jucea já inaugurou seis postos de atendimento, nos municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tefé, Tabatinga e São Paulo de Olivença. E já realizou seis ações do Jucea Itinerante, nas cidades de Rio Preto da Eva, Maués, Eirunepé, Carauari, Manacapuru e Caapiranga. Durante as ações, mais de 100 pessoas foram atendidas, entre profissionais e empreendedores.

Tipo empresarial

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas em maio, em primeiro lugar ficou a natureza jurídica de Sociedade Empresarial Limitada (quando o negócio tem dois ou mais sócios), com 498 constituições. Em seguida, a de Empresário Individual, com 285 empreendimentos.

Segmentação

Nos dados consolidados pela segmentação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), em maio foram 477 empresas abertas para prestação de serviços, 285 para a atividade de comércio e 29 para indústria.

Arrecadação

Conforme dados do SRM, a Jucea recolheu no mês de maio o valor de R$ 1.609.701,07 em taxas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Distribuição de senhas para gasolina a R$ 5,88 começa hoje a meia noite em Manaus

Pesquisa: 43% dos brasileiros querem mais flexibilidade no trabalho

Saiba o que acontece com quem não declara o Imposto de Renda