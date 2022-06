Colaboradores da Seap participam de jornada de palestras em Manaus

Manaus (AM) – Visando a qualificação no âmbito profissional, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), encerrou nesta semana a primeira jornada de palestras sobre ética no serviço público, com a participação de colaboradores de todos os setores.

A ação busca repassar orientações relativas a conduta ética e moral no ambiente profissional a servidores comissionados e estagiários da pasta.

As palestras, realizadas no auditório da Seap, na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, tiveram início no dia 24 de maio e se encerraram na quarta-feira (1º).

A jornada foi dividida em duas etapas, alcançando quatro turmas de colaboradores, com palestras tanto para o público feminino quanto para o masculino.

Durante a jornada, os palestrantes Maralane de Paula, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), e Rodrigo Belém, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), abordaram assuntos como relações interpessoais e ética no trabalho, marketing pessoal, imagem e conduta pública, além de dinâmicas voltadas à interação entre os funcionários.

De acordo com o diretor da Esap, tenente Tales Renan, o objetivo da ação é proporcionar ao público interno da Secretaria o aperfeiçoamento no ambiente de trabalho, gerando assim grandes impactos e resultados positivos no trabalho organizacional da Seap.

“Esses ciclos de palestras têm o objetivo de trazer maior conhecimento para o servidor, e assim entendemos que quanto maior o conhecimento, maior vai ser a excelência do trabalho que ele vai desenvolver. Então essa ação vem para melhorar as relações interpessoais, a relação com serviço público e o impacto que esse servidor vai ter no serviço público”, pontuou.

“Durante a vida, o ser humano adquire muitas habilidades técnicas, mas a questão das competências comportamentais e relacionamento interpessoal as pessoas não sabem administrar adequadamente. Então a palestra vem trabalhar essa questão, é importante que as pessoas entendam que o ambiente de trabalho é onde elas passam maior parte do seu dia e precisam produzir bons resultados”, afirmou Maralane de Paula, psicóloga e professora do Cetam.

A colaboradora do Departamento de Gestão e Projetos (Degep), Vivian Montenegro, falou sobre o aprendizado durante as palestras e afirmou que ações como esta são indispensáveis para colaborar no comportamento em equipe.

“Nós, servidores, durante nosso dia a dia, sempre assoberbados de trabalho e ligados nas entregas para gerar os resultados esperados, acabamos esquecendo do básico e é sempre bom termos essa oportunidade de relembrar, a ética profissional, de como se comportar, como lidar com o outro também, porque todos nós precisamos uns dos outros”, relatou.

A primeira jornada de palestras sobre ética no serviço público é um dos projetos implementados pela Esap dentro da secretaria neste ano.

A iniciativa busca proporcionar uma visão macro e atualizada sobre os meandros dos pilares que regem a administração pública, por meio da ética no ambiente organizacional.

