Egressa da UFAM arrecada recursos para fazer doutorado em Portugal

Aluna busca recursos para estudar em Portugal e contribuir com a área de museologia no Amazonas

Manaus (AM) – Bacharela, licenciada e mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a cientista social com atuação em Sociologia da Cultura e Antropologia do Patrimônio Cultural e amazonense, Rila Arruda, foi aprovada em primeiro lugar para cursar o doutorado em Antropologia: Políticas e Imagens da Cultura e Museologia, na Universidade Nova de Lisboa, em que desenvolverá uma tese sobre a Antropologia dos Museus.

Para cursar o doutorado em Portugal, a aluna precisa de bolsa de pesquisa, porém a modalidade de bolsa de mestrado e de doutorado para o exterior está suspensa na CAPES e no CNPq (fomentadoras nacionais) no atual governo federal.

Na fomentadora estadual do Amazonas, no caso, a Fapeam, não há edital disponível dessa modalidade, por isso Rila também está fazendo um levantamento dos brasileiros (amazonenses) que estão sem bolsa de pesquisa de mestrado e de doutorado fora do Brasil: https://docs.google.com/forms/d/1nxU4CN0YNMbVtch5yDAsv0EEVLjsvo5Jrrk4hxjaJbI/edit

Caso não consiga a bolsa, Rila não terá como fazer a pesquisa, por isso está organizando uma campanha para conseguir estudar em Portugal.

“Minha vida acadêmica e profissional sempre esteve voltada aos temas Políticas Culturais, Patrimônio Cultural, em especial o Imaterial, e Museus. Agradeço aos meus ex-orientadores na Ufam, Marco Aurélio Coelho de Paiva na graduação e Marilina Serra Pinto no Mestrado,” destaca a cientista social sobre a contribuição do ensino público para sua formação.

Trajetória acadêmica

A professora Marilina Conceição Oliveira Bessa Serra Pinto, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas, reconhece o empenho de Rila nos estudos.

“Rila sempre foi destaque nos estudos e essa aprovação em primeiro lugar para o doutorado em Portugal é da maior importância para o meio acadêmico e para o desenvolvimento cultural e econômico do nosso estado. Não contamos com nenhuma formação superior na área de Museologia e sabemos da importância dos museus como ferramentas de difusão do saber e promoção dos nossos valores patrimoniais materiais e simbólicos”, destacou a professora Marilina Conceição.

Autora de livro

Rila foi a primeira egressa do Programa de Pós-graduação em Sociologia (PPGS/Ufam) a publicar um livro intitulado “Museus do Amazonas”, no ano de 2012, obra financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas (Fapeam).

Ela também foi a única estudante da região Norte a ganhar o Prêmio Menção Honrosa “Sociólogos do Futuro“, concedido durante o 60 º Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS, realizado no Rio de Janeiro, em 2009.

Ações Solidárias

Para arrecadar recursos financeiros em euros, Rila está promovendo as respectivas ações solidárias:

1 – Rifa “Ação entre Amigues” com sete itens como prêmios: relógio de pulso, vale presente (loja de departamento), três volumes do Zine de Encruza (@zinedencruza), kit de souvenir da Janelas Manaus (@janelasdemanaus), kit de cadernetas artesanais do perfil @circulodasafluencias, livro Museus do Amazonas, e um presente surpresa – sorteio no dia 16 de junho de 2022 (feriado);

2 – Venda do livro Museus do Amazonas na barraca da @janelasdemanaus no evento municipal Passo a Paço, nos dias 03, 04, 05 e 06 de setembro de 2022, Centro Histórico de Manaus.

3 – Vaquinha virtual: https://www.vakinha.com.br/2851485

Todos os recursos arrecadados das ações serão utilizados para compra de passagem aérea de ida, taxas acadêmicas e custos para visto de estudante, em Lisboa, Portugal.

