Prefeito de Manaus David Almeida lança projeto ‘Manaus Esportiva’

Manaus (AM)- O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou nesta quinta-feira (2), o programa “Manaus Esportiva”. A solenidade de lançamento aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.

O programa “Manaus Esportiva” visa alcançar jovens, crianças e idosos de toda capital amazonense. Integrados ao programa, Manus receberá os projetos Esporte na Comunidade, Blitz Esportiva, Faixa Liberada, Manaus Olímpica e a Maratona Internacional de Manaus.

David Almeida relembrou a infância e início da vida política. Ele defende que projetos esportivos devem ser prioridades em qualquer governo.

“Vim de políticas públicas voltadas para o esporte local. Teremos a criação de 50 núcleos e iniciaremos com 17. Vamos formar a base dos nossos atletas manauaras. Não é somente na natação, mas também no futebol. O Manaus FC receberá o maior patrocínio da história. Vamos incentivá-los para subirem para a Série B. Eu vivo o esporte. Se na cidade de outros tem e por qual motivo não podemos ter aqui?”, disse David Almeida.

Ainda no evento, o prefeito enfatizou que pretende fazer a cidade de rota turística esportiva. Para ele, Manaus será reconhecida como celeiro de grandes atletas de alta performance.

“Teremos um evento internacional em Manaus e vamos investir no voleibol. Vamos aproveitar todos os espaços esportivos da cidade. Quero fazer a Faixa Liberada Radical. Queremos ver grandes atletas de Manaus brilhando em evento internacionais”, continuou.

Maratona internacional

A projeção esportiva da capital amazonense visa participações internacionais na Maratona Internacional de Manaus, que será realizada no domingo, no dia 23 de outubro de 2022 para o percurso de 42k e 21k e no dia 22 de outubro para a versão Family Run com os percursos de 5k e KIDS.

Na maratona de 42 quilômetros, os atletas profissionais e amadores passarão pela ponte estaiada sobre o Rio Negro, o emblemático Teatro Amazonas, a Arena da Amazônia, entre outros pontos turísticos da cidade.

