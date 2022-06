PM retira cerca de 2 toneladas de lixo do lago do Tarumã

Manaus (AM) – Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, celebrada no início do mês de junho, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) dentro do Programa de Educação Ambiental Vitória-Régia, na manhã da quinta-feira (2), retirou cerca de 2 toneladas de lixo do lago do Tarumã, mais precisamente na foz do igarapé do Gigante.

A atividade de conscientização e preservação teve como objetivo promover ações ligadas à restauração ecológica.

Os trabalhos contaram com a parceria dos Garis da Alegria, da equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), de trabalhadores de limpeza de igarapés das secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e do programa Formando Cidadão e da equipe de saúde da PMAM.

O igarapé do Gigante, cuja microbacia é parte da macrobacia do Tarumã, considerado uma bacia hidrográfica mista (parte dela se encontra na zona urbana e parte na zona rural) e vem sofrendo há décadas com as significativas alterações ambientais em todo o seu curso d’água. Em cada ponto por onde passa, recebe todo o esgoto e lixo desses locais.

Os dejetos desembocam no rio Negro, pouco antes deste desaguar no rio Amazonas.

Apesar de toda a degradação, animais terrestres e aquáticos, bem como aves continuam se aninhando no Gigante, porém suas populações vêm diminuindo gradativamente.

Divulgação/PMAM Divulgação/PMAM

*Com informações da Agência Amazonas

Leia mais:

Prefeitura intensifica retirada de lixo de rios e igarapés de Manaus

Prefeitura intensifica ações de limpeza para diminuir casos de dengue em Manaus

Rios e igarapés de Manaus recebem ação de limpeza