Após mais de duas semanas, corpo de Jesse Koz é velado nesta segunda (6), em SC

O velório do influenciador brasileiro Jesse Koz, que morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos no dia 23 de maio, ocorreu nesta segunda-feira (6) a partir das 11h na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A cerimônia será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pelo YouTube neste link.

O velório será no crematório Vaticano, localizado na rodovia BR 101, km 1, no bairro Estados. Depois da cerimônia, às 17h, o corpo do influenciador será cremado.

O corpo de Jesse chegou ao Brasil no domingo (5), entretanto o cachorro dele, Shurastey, que também morreu no acidente, foi cremado ainda nos Estados Unidos, mas as cinzas não foram liberadas para a viagem com o corpo do influenciador.

No perfil oficial do golden retriever, que acompanhava Jesse pelo mundo, os organizadores tranquilizaram os fãs afirmando que as cinzas de Shurastey ainda virão para o país. “Fiquem tranquilos, ele ainda vai vir, mas vai demorar um pouco”, escreveram.

Relembre o acidente

O influenciador Jesse Koz abandonou tudo no Brasil e decidiu embarcar em uma aventura pelo mundo com Shurastey dentro de um Fusca, porém os planos foram interrompidos por um grave acidente de carro em Oregon, nos Estados Unidos.

A dupla estava a caminho do Alasca. Segundo as autoridades americanas, Jesse tentou se desviar do trânsito e bateu de frente em um carro que vinha na pista contrária. O Fusca ficou completamente destruído.

Quando foi constatada a morte de Jesse e Shurastey, amigos fizeram uma vaquinha online para que a família do influenciador pudesse se despedir dele e do cachorro na cidade em que moravam.

Poucas horas depois, a meta foi alcançada. Entretanto, houve um processo para a liberação do corpo de Jesse nos Estados Unidos e a viagem ao Brasil. O anúncio sobre o translado e o velório foi feito na rede social oficial do cachorro do influenciador.

Edição Web: Bruna Oliveira

