Ouvidoria da Arsepam registra 268 atendimentos em maio￼

Manaus (AM) – A Ouvidoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) atendeu 268 manifestações durante o mês de maio. O número representa um aumento de 12,13% em relação a abril deste ano, quando foram registrados 239 atendimentos.

As principais dúvidas dos usuários foram relacionadas aos serviços de transportes intermunicipais, coordenados e fiscalizados pela Agência Reguladora.

As demandas foram acolhidas por meio dos canais do departamento, que conta com atendimento 24 horas via WhatsApp.

Das 268 manifestações, 52 foram relacionadas a orientações sobre os transportes intermunicipais, sendo 42 do modal rodoviário, 7 do hidroviário e 3 do gás natural (GN) canalizado.

Dos 216 restantes, 23 foram referentes ao Passe Legal – carteira que garante gratuidade parcial ou total no sistema intermunicipal; 17 sobre os Centros de Referência da Assistência Social (Cras); 14 sobre juizados; e 162 sobre informações diversas sem conexão com a Arsepam.

O diretor-presidente da Agência Reguladora do Amazonas, João Rufino Júnior, destacou que é de extrema importância o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria.

“Dessas manifestações, 90% já foram respondidas. O número de atendimentos, por meio da nossa Ouvidoria, vem crescendo gradativamente nos últimos meses, e isso se deve ao trabalho da Agência de divulgação da sua finalidade em relação ao transporte intermunicipal rodoviário, aquaviário e ao gás natural canalizado”, disse o gestor.

Rufino Júnior afirma também que o número superior de acionamentos demonstra que a população está atenta, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços delegados pela Arsepam.

Mais dados

Do total de casos, 241 foram encerrados, com o usuário obtendo uma resposta final sobre a demanda apresentada; e 5 permanecem em aberto em processo de conclusão.

A maioria dos atendimentos foram efetuados de forma presencial, totalizando 68, na sede da Ouvidoria da Arsepam, localizada no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul.

Por meio de ligações, foram 111 acionamentos, tanto no número (92) 98408-1799 (que também possui o WhatsApp 24 horas), como pelo 0800 280 8585, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Via WhatsApp, exclusivamente, foram 58; 10 pelo e-mail [email protected]; e 19 pelo Sistema de Ouvidorias (Fala.BR).

No Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (E-Sic), a Arsepam não registrou demandas.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Amazonastur e Arsepam assinam termo para ações de controle e fiscalização de transportes turísticos

“Adesivaço” da Arsepam cadastra 132 veículos do transporte intermunicipal

Arsepam realiza campanha sobre direitos de autistas no transporte intermunicipal