Prefeito de Rio Preto da Eva receberá Medalha Ruy Araújo na Aleam

Manaus (AM) – Na próxima quinta-feira (9), às 13h, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Sousa, será condecorado com a Medalha Ruy Araújo em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Amazonas. O autor da propositura é o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas).

“O Anderson é um dos prefeitos mais atuantes do Amazonas, ele tem o total respeito do povo de Rio Preto da Eva e dos colegas. É com muita satisfação que vamos fazer essa entrega da Medalha Ruy Araújo à ele”, destacou o deputado Belarmino.

A Sessão Especial na ALEAM, será presidida pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (UB).

O prefeito Anderson Sousa recebeu com muita alegria a notícia da condecoração. “Me sinto muito honrado e muito feliz com essa homenagem, é um presente receber a Medalha Ruy Araújo, só nos mostra que estamos no caminho certo de vida pública”, frisou o prefeito de Rio Preto da Eva.

Anderson Sousa

Filho do saudoso Manoel José de Sousa e de Dona Maria Nascimento de Sousa, nascido no dia 23 de novembro de 1962 no Careiro da Várzea/AM. Casado com a Dra. Soraya Almeida de Sousa e pai de 6 filhos: Thalyta, Ana Clara, Esther, Aline, Emyle e Maurício. Formado em Pedagogia no Instituto Adventista de Ensino IAE-São Paulo e em Letras na Faculdade de Ciências e Letras Hebraico Brasileiro Renascença em São Paulo.

De 1984 a 1987 exerceu a função de Secretário de Educação e nos anos de 1985 e 1986 foi condecorado como o melhor secretário municipal de educação de todo o Amazonas. Competente e sempre cheio de sonhos, de 1992 a 1996 tornou-se microempresário na indústria de polpas de frutas, sorvetes, picolés e doces. Foi Secretário Municipal de Administração e Finanças na Prefeitura de Rio Preto da Eva entre os anos 1993 e 1994; Vice-Prefeito de Rio Preto da Eva em 1997; prefeito eleito de Rio Preto da Eva em 2004; foi o 16• Presidente da Associação Amazonense dos Municípios de 2007 a 2008; Prefeito eleito de Rio Preto da Eva em 2016 e reeleito em 2020, sua função atualmente.

A Medalha

A Medalha Ruy Araújo, a maior comenda concedida pelo Poder Legislativo Estadual, foi instituída pelo Projeto de Resolução Legislativa (PRL) 1/1981, que depois de aprovado tornou-se a Resolução Legislativa (RL) de nº 105/81.

A comenda homenageia pessoas que atuam nas áreas política, jurídica ou cultural, realizando ações que se revertem em benefícios para população amazonense.

*Com informações da assessoria

