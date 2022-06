Rede de supermercados abre mais de 50 vagas de emprego para Manaus

Manaus (AM) – O Grupo DB, maior empresa do segmento de varejo alimentar e não alimentar no Norte, está abrindo mais de 50 vagas de emprego que devem ser ocupadas já no mês de junho. São vagas para as áreas técnicas de açougue, peixaria, padaria, operação de caixa, menores aprendizes e Pessoas Com Deficiência (PCDs).

Os interessados devem preencher o formulário da vaga disponível no site do Grupo DB, através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv04qRWjv9qc7hLljThdRceS1wG–f-F5mwcTvQm-IPcILcQ/viewform .

Além das vagas preenchidas, também será feito um cadastro de reserva para vagas que serão disponibilizadas no futuro.

“A disponibilidade das vagas acontece por conta de nossas recentes ampliações e inaugurações. Esse crescimento não é apenas a chance de melhor atender nossos consumidores, mas um aumento real na oferta de emprego e aquecimento para a economia local”, afirmou a diretora de Recursos Humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

