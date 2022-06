Plano de ação é discutido para reforçar fiscalização no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Equipes técnicas da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão alinhando medidas do plano de ação a ser colocado em prática, nos próximos dias, para reforçar a fiscalização no centro de Manaus.

A iniciativa foi apresentada ao diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique, pelo diretor-presidente da Ageman, Elson Ferreira.

A medida, conforme afirmou Elson, visa orientar comerciantes, motoristas e vendedores ambulantes sobre o mau uso das vagas destinadas ao serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul, bem como das vagas exclusivas para idosos, deficientes e as áreas destinadas a carga e descarga de mercadorias.

O ponto alvo da ação será a área localizada nas imediações do mercado municipal Adolpho Lisboa, como as ruas dos Barés, Miranda Leão, Rocha dos Santos, dos Andradas e Marquês de Santa Cruz.

“Estamos recebendo diversas reclamações de comerciantes e motoristas do Centro sobre o uso irregular das vagas preferenciais e exclusivas, bem como das áreas destinadas ao Zona Azul. Com isso, estamos somando esforços para colocar esse plano de ação em prática”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Elson Ferreira.

A expansão do Zona Azul foi implementada há pouco mais de um mês e garantiu a criação de 1.100 novas vagas.

Sistema



O serviço Zona Azul é operado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda., detentora da outorga do serviço, conforme contrato nº 014/2015 – celebrado com o município de Manaus. O sistema começou a funcionar em Manaus com tarifa de R$ 2,45, a hora.

Os créditos para a utilização do serviço podem ser adquiridos por meio do aplicativo Zona Azul Manaus, site www.zamanaus.com.br, nos postos de venda autorizados ou ainda com os monitores.

