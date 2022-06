Criança cardiopata precisa de doação de sangue para realizar cirurgia em Manaus

Manaus (AM) – O pequeno Youssef Daniel de Albuquerque Leal, de apenas 5 anos, é cardiopata e precisa de doação de 10 bolsas de qualquer tipo sanguíneo para realizar uma cirurgia, em Manaus.

De acordo com os familiares dele, o menino foi diagnosticado com cardiopatia ainda no 1° mês de vida e desde então realiza tratamento.

Atualmente ele está internado no Hospital Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus. Para fazer a doação é só comparecer à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, de segunda a sábado, das 7h às 18h, e fornecer o nome da criança Youssef Daniel de Alburquerque Leal, leito 115 do Hospital Francisca Mendes.

