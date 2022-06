Preços das passagens de barcos para Parintins variam entre R$350 a R$700

Até o próximo sábado (18), a Associação das Agências de Passagens do Transporte Aquaviário do Estado do Amazonas (Agptram), estima que a demanda de idas e voltas a Parintins deva aumentar.

Manaus (AM) – Com a proximidade do Festival Folclórico de Parintins 2022, nos próximos dias 24, 25 e 26 de junho, os amazonenses têm buscado agências de vendas das passagens de barco no intuito de conseguir preços acessíveis para chegar à Ilha Tupinambarana. A meta é conseguir passagens a preços populares, garantindo, ainda, segurança e conforto na ida e volta da festividade, que atrai milhares todos os anos.

Este é o caso de Maria Fernandez, 34 anos, universitária, ansiosa para torcer pelo Garantido, seu boi do coração, após dois anos sem ir ao festival. “Estou louca para chegar o dia e já vim garantir minha passagem. Só que só posso gastar até R$ 400. Espero ter sorte”, afirma.

O comerciante Antônio Fernández, 29 anos, foi outro que compareceu à orla da Manaus Moderna, Centro da capital, para pesquisar os preços das passagens de barco para Parintins e ver de perto o boi Caprichoso.

Este ano, ele conta que a filha e a companheira fazem questão de conhecer a festa. “É um sonho da duas. Então, como preciso fazer um pacote, vou comprar adiantado, na esperança de ter uma economia maior nessa viagem. Lá, pretendemos ficar na casa de amigos”, explica.

Sandra dos Santos, 46 anos, é autônoma e quer conferir as novidades do Festival bem de perto, este ano. Para isso, ela dispõe de um limite de R$ 700 para viajar com comodidade.

“Claro que espero ter uma ‘economia’, mas por nada vou perder o Festival de Parintins. Já basta que a pandemia adiou nossa festa tão linda”, comenta.

Agências estão instaladas ao lado do Mercado Municipal Adolpho Lisboa Foto: Marcos Holanda

Preços variados

A expectativa para o Festival não fica só por conta de quem está comprando. Os donos de diversas agências de passagens de barcos como na orla da Manaus Moderna, Centro da capital, esperam obter boas vendas, com a tradicional competição entre Garantido e Caprichoso e estão trabalhando em ritmo dobrado, para dar conta de tantos clientes.

Mary Freury, 45, da agência “Fé em Deus”, explica que a procura de passagens para Parintins está grande neste período e que os preços atendem todos os bolsos.

“O movimento está aumentando. Cada diz que passa está ficando melhor. Aqui, temos passagens que vão de R$150, somente a ida e até pacotes com ida, volta, alimentação no barco por apenas R$350. Vai do bolso de cada um”, disse.

Já na agência “Arco Íris”, Elaine Campos, 40 anos, garante que os clientes que comprarem suas passagens, antecipadamente, podem ter descontos especiais.

“Em expresso, por exemplo, está custando R$500. Mas, se nosso cliente garante logo a compra, ela sai por R$450. A gente lembra que as agências têm um local fixo, ao lado do Mercado Municipal Adolpho Lisboa e nossos clientes são atendidos com todo conforto”, pontua.

Sobre as demais embarcações, a dona da “Arco Íris” garante que os preços valem a pena.

“E muito. Veja! Barcos com ida e volta, com estadia e alimentação, estão saindo pelo valor de R$350. Tem mais! Dia 23 temos o ‘América’, em que a passagem custa R$400. Se o cliente vier até o dia 15 [quarta-feira] aqui comigo, vai ter desconto. Vamos viver a alegria do Festival Folclórico de Parintins, gente”, comemora.

Demanda

Até o próximo sábado (18), a Associação das Agências de Passagens do Transporte Aquaviário do Estado do Amazonas (Agptram), estima que a demanda de idas e voltas a Parintins deve aumentar.

De acordo com a diretora de comunicação da associação, Paula Castro, 41 anos, as vendas de passagens de lanchas, por exemplo, estão no limite.

“Agora, as de embarcação, ainda temos muitas e é bom que as pessoas corram para não deixar tudo em cima da hora. Ainda é tempo de pegar promoções e bons descontos. Temos barcos com ‘open bar’, atrações especiais, também. A expectativa é a melhor possível”, relata.

Paula Castro da Agpetram diz que associação projeta crescimento nas vendas de passagens para Festival Folclórico de Parintins 2022/ Foto: Carlos Araújo

Paula aproveita para repassar o horário de funcionamento das agências das proximidades do Mercado Adolpho Lisboa e recomenda que os clientes corram enquanto é tempo.

“Venham logo garantir sua passagem para curtir o Festival Folclórico de Parintins 2022. Tivemos tantos problemas causados pela pandemia. Então, agora, precisamos voltar com tudo. Quem vier logo vai se dar bem nos preços. As agências funcionam de segunda a domingo, das 7h às 17”, finaliza.

Para saber mais informações sobre promoções, pacotes e descontos em passagens das embarcações para a ilha tupinambarana, ligue para (92) 99156-1197.

O Festival Folclórico de Parintins foi adiado por dois anos em decorrência da pandemia, mas a festa retornou e agora, Garantido e Caprichoso vão se enfrentar em 2022, durante os dias 24, 25 e 26 de junho.

Acompanhe a transmissão ao vivo sobre o tema com o repórter Carlos Araújo:

