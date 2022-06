Wilson Lima inaugura iluminação em LED e anuncia investimentos em Parintins

Comunidade rural foi atendida com o ‘Ilumina+ Amazonas’, que está modernizando a iluminação pública no estado

Parintins (AM) – A população da comunidade Vila Amazonas, no município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, recebeu diversas ações do programa Governo Presente nesta quarta-feira (15). O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhou as ações de cidadania e saúde. Também inaugurou o novo sistema de iluminação pública, com tecnologia em LED.

Wilson Lima também anunciou obras e a construção de uma nova escola na comunidade.

A modernização da iluminação pública faz parte do programa Ilumina+ Amazonas, que está sendo realizado nas cidades do interior. Na Vila Amazônia, foram instalados 594 novos pontos das luminárias de LED, que têm maior eficiência energética, ou seja, iluminam mais com menos consumo de energia.

“Isso é importante porque, principalmente, a iluminação de LED promove economia de energia, maior luminosidade e sensação de segurança para a população. Hoje estará concluída a colocação do LED na Vila Amazônia. 100% da vila está iluminada. A noite vai ser como se fosse dia”, disse Wilson Lima.

Estima-se uma economia de até 60% em relação às lâmpadas comuns, com a modernização do sistema. “Vai ser muito bom para a gente, porque vivíamos no escuro. E agora não. Vai trazer mais segurança, ficar muito bom”, disse a dona de casa Raimunda Souza.

Durante agenda na comunidade rural de Parintins, o governador anunciou a construção de uma nova escola de ensino médio na localidade e a reforma da Casa Familiar Rural da Vila Amazônia.

“Nós vamos construir uma escola de ensino médio para que os alunos não tenham que estar saindo daqui da Vila Amazônia para ir a Parintins. Já estou autorizando o processo de reforma da Casa Familiar Rural, para que a gente volte a fazer parcerias com a UEA, com a Ufam, com a prefeitura de Parintins, para qualificar o pequeno produtor e trazer cursos profissionalizantes, através do nosso Cetam”, destacou Wilson Lima.

O governador também anunciou que irá colocar em funcionamento a Unidade de Produção de Alevinos (UPA) e que determinou o envio de uma nova viatura da Polícia Militar para a Vila Amazônia. Outro anúncio importante foi na área de infraestrutura.

“Prefeito Bi, você já fez o anúncio de que vai recuperar parte do sistema viário da Vila Amazônia. Meu amigo, o que faltar, o estado do Amazonas vai completar para que a Vila Amazônia esteja 100% pavimentada”, adiantou.

Para os produtores rurais e feirantes da Vila Amazônia, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) entregou um kit feira composto por duas tendas 10×10 metros, dois expositores de pescado, 50 mesas, 40 cadeiras, 50 bonés, 50 coletes e uma faixa de identificação.

Além dos anúncios, a população da comunidade foi beneficiada com o mutirão de serviços do Governo Presente, com destaque para os atendimentos em saúde, por meio do Chamas de Saúde, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Foram realizados atendimentos de ginecologia, otorrinolaringologia, cardiologia, pediatria, ortopedista, nutrólogo, além de palestras sobre saúde bucal, dispensação de medicamentos, agendamento de exames, teste rápido e coleta para exames laboratoriais. As atividades foram realizadas na Escola Municipal Cívico Militar Tsukasa Uyetsuka.

Moradora da Vila Amazônia há 40 anos, a agricultora Hissaco Silva, que é descendente de japoneses, foi uma das pessoas que recebeu atendimento médico. Ela parabenizou a iniciativa e agradeceu o atendimento. “Para mim, eu achei muito legal. Ela (a médica) me atendeu bem. O povo está atendendo bem a gente”, disse.

A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), ofertou suporte vacinal contra a Covid-19, Influenza e Tríplice Viral no município. Serão disponibilizadas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses contra a Covid-19; além da vacina pediátrica em menores de 12 anos.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) levou técnicos da instituição que realizaram emissão de Registro Geral (RG), entre 1ª e 2ª vias do documento. O pizzaiolo Levi Nunes, 25 anos, morador da comunidade, emitiu a segunda via do documento.

“É um serviço muito importante para a comunidade que recebe essa ação do estado. Estou muito feliz por ter tirado minha segunda via, que já tinha tentado outras vezes. [Garante] Outras oportunidades de trabalho, de viajar. Já estava fora da validade com rasura e estou muito feliz e grato”, disse Levi.

