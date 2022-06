Prefeitura de Manaus apoia a realização do ‘Festival Folclórico da Zona Leste’ no shopping Phelippe Daou￼

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), está apoiando a realização do “Festival Folclórico da Zona Leste”, que acontece na área externa do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte da cidade.

Segundo o secretário da Semacc, Wanderson Costa, essa é mais uma ação apoiada pelo município, a fim de promover o centro de compras.

“Não vamos medir esforços em oportunizar, de várias formas, a geração de renda para os permissionários das nossas galerias populares. E a realização do festival folclórico na área externa do Phelippe Daou é mais uma das muitas ações programadas para os centros de compras. São várias atrações, a localização é privilegiada, o evento conta com muita segurança e o mais importante: está gerando renda para os trabalhadores do shopping, conforme determinação do prefeito David Almeida”, enfatizou Wanderson Costa.

Na noite desta quinta-feira, 16/6, cerca de 2 mil pessoas passaram pelo local.

Além da apresentação de vários grupos folclóricos, bandas e artistas locais, todas as noites, quem for prestigiar o evento também vai poder desfrutar de uma praça de alimentação com muita comida típica, parque de diversões e segurança reforçada.

A empreendedora Rosiana Souza foi com a família e aprovou a festa.

“É a primeira vez que estou vindo e estou gostando. É ótimo para as famílias, tem policiamento, tem vários tipos de comidas típicas, danças, quadrilhas, as crianças podem brincar à vontade, está ótimo. A prefeitura está de parabéns”, destacou.

Mais de 50 permissionários do centro de compras estão participando diretamente do evento. A permissionária Gleicimara Campos agradeceu a oportunidade de poder ganhar uma renda extra.

“Para mim está sendo uma honra trabalhar nesse arraial. Está muito organizado, segurança de excelência, e eu só tenho a agradecer. Agradeço ao prefeito David Almeida e ao secretário da Semacc, Wanderson Costa. Muito obrigada pela oportunidade que eles nos deram para que a gente pudesse estar aqui festejando e também podendo levar uma renda extra para casa, muito obrigada”, finalizou a permissionária.

Atrações

O “Festival Folclórico da Zona Leste” encerra no dia 3/7 e é realizado, todos os dias, de 18h à 0h. Na noite desta sexta-feira, 17, a atração principal é a Banda Forró Festança.

No sábado, 18, os Meninos do Xote se apresentam no arraial e no próximo domingo, 19, a festa é por conta do Trio du Vale.

