Amazonenses fora do país acompanham Festival Folclórico de Parintins pela internet

Manaus (AM) – Amazonenses que moram fora do país estão acompanhando o 55º Festival Folclórico Parintins, que acontece até domingo (26), pela internet. O evento, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, é transmitido pelo canal da TV A Crítica no Youtube.

Apaixonadas pelo Festival de Parintins, Natallie Miki, Marcella Antony e Karen Carvalho dividem uma semelhança: moram no exterior, mas estão de olho em todos os detalhes.

Para quem já esteve dentro da arena, sentindo o rufar dos tambores, a saudade é ainda maior. A musicista Karen Carvalho integrou o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e participou da Batucada, durante quatro anos, tocando violoncelo, mas, atualmente, faz mestrado nos Estados Unidos.

Ela relata que adaptou a rotina de trabalho para acompanhar a transmissão pela internet.

“A ansiedade está bem grande, tive que me programar bem com meus alunos particulares para encaixar a transmissão. Chamei meus amigos e estou tentando explicar o que é o Festival Folclórico de Parintins, algo inigualável, traduzir tudo isso para o inglês fica ainda mais complexo” , comenta a musicista.

Marcella Antony conta que começou a frequentar aulas de dança no ritmo do boi-bumbá aos nove anos e, desde então, começou a frequentar os ensaios. Agora, com o retorno do Festival e morando no Canadá, ela destaca que a transmissão vai aproximar a cultura amazonense do hemisfério norte.

“Eu amo o Festival desde pequena. E receber a notícia que vão transmitir o festival pelo Youtube foi uma surpresa. Amigos que estão aqui nunca puderam acompanhar antes e agora podem fazer isso junto comigo. Com certeza vai ter festa em Vancouver, no Canadá, e, assim, matar um pouco da saudade da nossa cultura” , afirma Marcella.

Do outro lado do globo terrestre, morando no Japão há três anos, esta é a chance de Natallie se aproximar novamente da cultura amazonense e se emocionar através da tela de uma TV, celular ou computador.

“Meu fim de semana já está programado em cima do festival e não irei perder nenhuma noite. Minha família ama e assistimos todos juntos. São 13 horas de fuso horário, mas vale muito a pena” , declara a amazonense.

A transmissão acontece, neste sábado e domingo (25 e 26), a partir das 20h, no horário de Manaus.

*Com informações da assessoria

