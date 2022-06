Brasileiros e amazonenses conquistam pódios em grandes eventos do jiu-jitsu  

Esse fim de semana foi movimentado para os brasileiros ao redor do mundo. Amazonenses lutaram na Europa, Estados Unidos e Brasil.

Na cidade Newport, País de Gales, aconteceu no sábado (25), o “Polaris Pro”, onde tivemos Brasil contra Estados Unidos, em uma disputa contando com equipes de oito atletas de cada lado, com quatro lutadores pesando menos de 75 kg e outros quatro, menos de 95 kg.

O time brasileiro era composto por Isaque Bahiense (capitão do time), Mica Galvão, Kywan Gracie e Igor Tanabe, conhecido como Fat Ninja, pesando 95 kg e Diogo Baby Shark Reis, Fabrício Hokage Andrey, Luis Paulo e Marcelo Fausto completando no peso até 75 kg.

Pelo lado americano vimos uma equipe muito técnica, especialista em chaves de pé e bastante experientes, apesar de pouco se ouvir falar deles aqui no Brasil. Eles contaram inclusive, com o atual campeão brasileiro faixa preta Pesadíssimo, Mason Fowler, da Caio Terra Association, além de Geo Martinez (capitão americano), Keith Krikorian, Nathan Orchard, Nick Ronan, Richie Martinez, Hunter Colvin e Jon Blank.

As regras do torneio eram de dois tempos de 60 minutos, divididos em rounds de cinco minutos e quem vencia, seguia lutando. Se houvesse empate, saíam os dois lutadores, valendo apenas finalização, onde a vitória valia um ponto e no caso de um atleta de -75 kg vencesse um de -95 kg, essa vitória valeria três pontos ao time.

As lutas eram bastante técnicas, bem disputadas mas que acabavam em empate, pois o tempo era curto para conseguir a finalização, o que valoriza muito mais cada ponto obtido.

Uma das melhores lutas do evento aconteceu entre Mason Fowler e Kywan Gracie, onde Gracie atacou bastante o adversário, quase emplacando um “Arm lock aéreo”, mas que acabou sendo finalizado na metade da luta, deixando o time americano em vantagem.

O que se viu em seguida foi uma série de empates com o time americano tentando administrar a vantagem, em lutas muito disputadas. O fato de ser apenas cinco minutos em cada luta dificultou as finalizações, inclusive tivemos numa luta do amazonense Mica Galvão, uma finalização que não valeu porque aconteceu 1s depois do fim do round. O americano foi literalmente salvo pelo gongo nessa oportunidade.

Ao final do primeiro tempo (60 min) aconteceu a luta principal do evento entre a lenda Demian Maia e Benson Henderson, ambos atletas com passagem exitosa pelo UFC, numa disputa de 20 minutos valendo apenas a finalização também. Demian estava bastante agressivo, sempre buscando o ataque, mas não conseguiu impor a finalização sobre um bem defensivo e resistente Henderson, tendo a vitória decidida pelo árbitro.

A virada aconteceu com duas finalizações de Micael Galvão sobre o mesmo adversário, Keith Krikorian. Desta vez, o adversário não conseguiu se salvar e o Brasil virou o jogo e saiu com a vitória do torneio. Na última luta ainda teve o duelo de Mica versus Mason Flower, numa tentativa de empate por parte do time americano, mas não houve grande perigo.

Na terra do Tio Sam, os amazonenses deram show também. Tivemos o professor na Gracie Barra, Jr Nogueira, no pódio do Whasington DC Open, que aconteceu no Prince George’s Sports and Learning Complex, em Landover MD. Nogueira ficou com a prata na faixa preta master 1, meio pesado, com kimono categoria e absoluto, como também na categoria do No Gi.

O professor Jr. Nogueira, que atualmente encontra-se dando aula na Gracie Barra Stafford, em Virgínia, onde passa uma temporada treinando e competindo por lá.

Tivemos Ricardo Yoshito, da academia White House, lutando o All Americas Jiu-Jitsu Tournament Nogi, da North American Sport Jiu-jitsu Federation, que aconteceu em Hope International University (HIU) em Fullerton, CA. Ele sagrou-se campeão, defendendo a academia AOJ, dos irmão Mendes, em duas categorias distintas, Orange Kid 6 Feather (pena) e Kid 6 light (leve), após lutas bem disputadas, mas conseguindo impor um jogo forte. Ele cravou 12 a 0 e finalizou no final a luta na categoria pena e venceu a leve por 15 a 0.

Ricardo Yoshito

Esse fim de semana aconteceu o Campeonato Brasileiro da CBJJE, em São Paulo e contamos com alguns vencedores da nossa região.

A atleta Mirela Fonseca, que treinou na academia AJ Team em Manaus, atualmente residente em São Paulo, treinando na academia Chute Boxe Diego Lima SP, foi campeã faixa branca Pesadíssimo Juvenil A No Gi e terceiro colocada no com kimono que aconteceu no Ginásio Mauro Pinheiro – Ibirapuera, entre os dias 24 e 26.

O atleta Juan Bitencourt, que morou vários anos no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus, atualmente defendendo a Equipe Guigo de São Paulo, foi campeão na categoria Faixa Preta Adulto Pesadíssimo e terceiro colocado no absoluto com kimono.

No Rio de Janeiro aconteceu o Rio Winter Open da CBJJ, na Arena Cel. Wenceslau Malta, onde tivemos como destaque duas casca-grossas amazonenses, Juliana Aleixo e Andreia Cerdeira.

Cerdeira, atualmente defendendo a Nova União, sob o comando do mestre Dedé Pederneiras, foi campeã faixa marrom categoria e absoluto, dominando o cenário e dando novamente um show em suas lutas.

A professora Juliana Aleixo, venceu a categoria e ficou com a prata no absoluto master faixa preta, após duas batalhas de alto nível. Aleixo que é a atual campeã brasileira e vem se destacando bastante no cenário amazonense e nacional, também como árbitro de MMA, fazendo parte da Comissão Atlética de Lutas.

Certamente tivemos outros amazonenses em destaque ao redor do mundo, mas não conseguimos todas as informações até o momento do fechamento da coluna, mas de qualquer forma, permanecemos torcendo muito pelos guerreiros da região e esperamos poder divulgar muito mais atletas locais. Se você é atleta ou professor da região e quiser colaborar com a construção dessa coluna, manda pra gente informações e resultados, teremos o maior prazer em divulgar também.

*Ricardo Amaral Filho – @amaralfilho E Diego Gomes Forero – @di_foreiro

Edição Web: Bruna Oliveira

