Cadastro habitacional municipal muda de sede e atendimento é suspenso

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, via Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), informa que os atendimentos presenciais estão temporariamente suspensos até o dia 4 de julho em razão da mudança da sede para um novo endereço. A estrutura vai funcionar na rua Jamary, 131, Vieiralves, zona Centro-Sul.

Até o dia 4, os servidores e colaboradores estarão no processo de mudança e montagem de equipamentos e sistemas para poder reiniciar o atendimento presencial, por agendamento pelo telefone (92) 98844-2001, apenas para ligações. Outro contato da nova sede é o 98842-4669.

Quando reiniciar o atendimento no novo endereço, a prioridade será de pessoas que já fizeram agendamento prévio por telefone, para o serviço de recadastramento e atualização de dados do banco existente.

“No momento, o serviço é exclusivo para atualização de dados e o atendimento é unicamente para os agendados”, comenta o vice-presidente Renato Queiroz.

Atualmente, dois pontos da Habitação funcionam na capital, para atender cidadãos que já têm cadastro para o programa municipal: um na galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio com a Joaquim Sarmento, Centro; e outro no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Leste, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) municipal. Ambos funcionam das 8h30h às 13h.

Responsável pela atualização do cadastro habitacional, a Vpreshaf atende de segunda a sexta-feira (exceto feriados)

Contato

Quem não tem cadastro deve esperar uma nova fase, que será anunciada. Os agendamentos são feitos das 9h às 12h, e os que forem chamados a atualizar o cadastro devem levar os seguintes documentos: Carteira de Identidade e CPF; comprovante de residência (água, energia); Certidão de Casamento/Divórcio; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; e Título de Eleitor.

Os dados cadastrais disponíveis hoje na rede municipal são interligados ao Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH).

Antes de divulgar informações pessoais em cadastramento, a população deve verificar nas redes sociais e no site da Prefeitura de Manaus se está ocorrendo alguma ação oficial.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

