Tradicional procissão fluvial de São Pedro reúne fiéis no Rio Negro

Manaus (AM) – Com o tema “Fé, Justiça e Paz”, a procissão fluvial em homenagem a São Pedro aconteceu, nesta quarta-feira (29), convidando para a reflexão sobre os momentos de dura violência em Manaus. O evento foi realizado pela Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o trajeto teve início e fim no Terminal Pesqueiro do bairro Educandos, passando ainda pela Ponte do Rio Negro.

O evento acontece anualmente, está completando 73 anos em 2022 e teve o primeiro bom público após a pandemia. A imagem de São Pedro foi transportada em uma lancha pelos fiéis e a procissão foi conduzido pelo Padre Amarildo Luciano.

Em 2021, por conta da pandemia, a procissão aconteceu de forma restrita, com participação apenas da equipe de apoio da arquidiocese, além da equipe de transmissão.

Presença de fiéis

Dada a sua importância, os fiéis que não puderam estar presentes nas embarcações optaram por acompanhar o translado pelas redes sociais da Arquidiocese e pelo entorno onde passavam as embarcações.

Dona Iolanda e seu Francisco, casados há 52 anos, não puderam estar nas embarcações por causa da alta no combustível, mas não deixaram de prestigiar o evento. Eles vieram do município de Iranduba e esta é a primeira vez, depois da pandemia, que o casal pôde ver uma procissão presencialmente, sobre a Ponte Rio Negro.

“Mesmo com todas as dificuldades da pandemia, eles ainda puderam organizar os barcos para que a gente pudesse vir homenagear o nosso padroeiro. Então, isso é motivo de grande alegria para nós”, relatou dona Iolanda.

Dona Iolanda também salientou que a Covid-19 não acabou e, por isso, eles optaram por acompanhar a procissão fluvial na Ponte do Rio Negro. A Capitania dos Portos esteve presente durante todo o trajeto para direcionar as embarcações e evitar acidentes.

Importância do Santo

São Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, ou seja, foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Também é o patrono dos viúvos, dos porteiros e dos pescadores, pois ele era pescador e andava com Jesus. Além disso, foi a Pedro que Cristo confiou entregar a sua Igreja, para cuidar e pastorear nesta terra.

Quando Pedro se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa’, que significa “rocha” ou “pedra”, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro (João 1:42). O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, em vez de uma pessoa com temperamento inconstante. Vale lembrar também que Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas, conforme descrito no livro de Mateus 14:28.

