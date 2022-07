Avenida Coronel Teixeira deve receber nova ciclofaixa até o final de 2022

Manaus (AM) – A nova ciclovia da avenida Coronel Teixeira, zona Oeste da capital deve ser entregue até o final deste ano. A decisão da implantação aconteceu após reunião nesta sexta-feira (1º).

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, e do subsecretário de Obras Públicas, Madson Rodrigues, reuniu com o procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas, Alberto Rodrigues Júnior, do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

“Estamos conversando com os órgãos fiscalizadores para discutir essa importante mudança que planejamos para a avenida Coronel Teixeira. A antiga gestão implantou uma ciclofaixa utilizando uma parte da pista, prejudicando o espaçamento das faixas para os veículos. Por isso, queremos resolver esse problema de uma vez só. Vamos construir uma ciclovia utilizando o espaço da calçada, garantindo segurança para os frequentadores e para os motoristas que terão mais espaço na via”, enfatizou Almeida.

Durante a reunião, que também contou com a presença do procurador Paulo Stélio, foi discutido o termo de ajustamento do espaço e firmado um compromisso de que, em até 40 dias, o gestor municipal irá apresentar o projeto executivo para os representantes do MPAM.

De acordo com Paulo Stélio, a reunião foi muito positiva e só comprova o compromisso da atual gestão municipal em resolver os problemas que aparecem na capital.

“O prefeito assumiu o compromisso, por meio da Seminf, de apresentar o projeto final, agora no prazo de 40 dias. Foi muito positiva a reunião e espero que, em breve, a gente possa estar usufruindo dessa ciclovia aqui na Coronel Teixeira e, posteriormente, lá na avenida das Torres. O Ministério Público ficou muito satisfeito com a reunião. Agradeço a colaboração de todos por ter tratado dessa questão, que é de vital importância para a cidade de Manaus, especialmente para aqueles que utilizam esse modal, ou seja, a bicicleta para se locomover na cidade”, afirmou.

