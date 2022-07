Cia de Teatro encena espetáculo “Nárnia” neste final de semana em Manaus

Manaus (AM)- Dos mesmos criadores do musical de Páscoa, que reuniu mais de 3 mil pessoas, em maio, a Cia de Teatro do MIR Centro-Sul encena, neste final de semana, o espetáculo “Nárnia – O Despertar pro Chamado”.

O evento será exibido em duas sessões: nesta sexta-feira (8), às 19h30 e no sábado (9), às 18h30, no altar da igreja localizada na Rua Major Gabriel, 1.728, na Praça 14 de Janeiro. Mais de 100 artistas vão participar das encenações.

A produção, uma adaptação do best-seller “As Crônicas de Nárnia”, do famoso autor irlandês C.S Lewis, promete um espetáculo 100% autoral, incluindo o repertório musical, as coreografias das danças e as encenações circenses.

A trilogia cinematográfica, um filme dos estúdios da Disney, conta as aventuras de quatro crianças que embarcam em um mundo mágico por meio de uma passagem secreta escondida num antigo guarda-roupa.

“Uma história que conquistou o coração de crianças e adultos será recheada de heróis, aventuras, animais falantes e que retratam os valores de coragem, amor ao próximo, superação de obstáculos e laços de família”, adiantam os líderes de jovens do MIR Centro-Sul, os pastores Felipe Cortezão e Ingrid Cortezão que assinam conjuntamente a direção-geral do espetáculo.

Entrada: Gratuita.

*com informações da assessoria

