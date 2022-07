Cantor de Serrinha reivindica bordão falado por Luva de Pedreiro

A paternidade do bordão “receba”, popularizado pelo influenciador digital baiano Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, está sendo reivindicada pelo cantor Del Led, natural da cidade de Serrinha, a 184km de Salvador.

Nas redes sociais, o artista, que tem mais de 20 anos de carreira, falou sobre a entrevista dada por ele ao site Info Serrinha, no qual afirma ser o autor da fala chiclete que viralizou na web.

“Deixa eu deixar bem claro para as pessoas que estão ai comentando, dizendo que eu quero mídia. Não quero mídia não, pelo contrário, estou aqui torcendo para que Luva de Pedreiro ganhar todos os direitos dele, eu quero que ele usa o receba, e se esse receba está ajudando nos vídeos dele, para que ele consiga realizar os sonhos da vida dele com a família, é o que eu mais quero. Eu não quero um centavo do Luva de Pedreiro”.

Segundo Del, o bordão já é utilizado por ele há alguns anos, desde 2009. O artista, que é destaque na região do sizal, tem vídeos falando o “receba” em cima do palco.

O artista afirma que seu único desejo é de que Luva dê visibilidade a ele na web, dando apoio nas redes sociais para ele ganhar novos seguidores.

“Queria é que ele fizesse tipo o que Whinderson fez com o Popó. Naquela luta o Popó só tinha 800 seguidores, e o Whinderson pediu no perfil dele que as pessoas seguissem o Popó por tudo que ele representa para o país, o que fez no boxe, com isso Popó ganhou quase 4 milhões de seguidores, então ajudaria bastante”, contou ao site Info Serrinha.