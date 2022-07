Mega-Sena acumula e pagará R$ 27 milhões na quarta-feira (13)

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Manaus)

Manaus (AM) – Ninguém acertou as dezenas sorteadas no concurso 2499 da Mega-Sena, realizado neste sábado (9), e o prêmio foi acumulado para a próxima quarta-feira (13). O prêmio estimado será de R$ 27 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Manaus) e a aposta mínima custa R$ 4,50.

A quina (cinco acertos) teve 30 apostas ganhadoras, com R$ 74.169,24 para cada uma delas. E a quadra (quatro acertos) registrou 3.158 apostas ganhadoras, com R$ 1.006,54 para cada uma.

