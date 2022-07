Deputados criticam omissão do Estado e pedem Força Tarefa para conter ‘guerra’ nos rios do AM

De acordo com os deputados Wilker Barreto (Cidadania) e Dermilson Chagas (Republicanos), a “omissão do Estado” é responsável pelo clima de “guerra” e insegurança que torna cada vez mais perigosa a navegação nos rios Madeira, Purus e Solimões.

Em discursos que agitaram a sessão de ontem da Assembleia Legislativa (Aleam), os dois parlamentares classificaram de “insuportável” o clima de “guerra declarada” dos chamados “piratas dos rios” contra embarcações e comunidades ribeirinhas, culminando em violentos tiroteios que se prolongam por mais de 1 uma hora em várias regiões.

Wilker chamou a atenção para a necessidade de formação de uma Força-Tarefa para combater, com urgência, as ações dos “piratas” a serviço do crime organizado.

“Relação de compadrio”

Além de Wilker e Dermilson, também os deputados Delegado Péricles (PL) e Serafim Corrêa (PSB) ocuparam a tribuna da Aleam para denunciar “o caos de insegurança” nos rios do Estado.

“O governo do Estado silencia ante o caos reinante nos nossos rios”, disse Péricles, sustentando que a falta de sintonia entre os órgãos federais e estaduais de inteligência agrava a situação.

Dermilson, por sua vez, disse que o silêncio do Estado “é a relação de compadrio com o crime, o Estado chegou ao fundo do poço”. A propósito, ele lembrou manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao participar de recente evento em Lisboa, quando afirmou que “a Amazônia perdeu sua soberania para o tráfico”.

“Roubo de combustíveis”

Também em discurso na Aleam, o deputado Cabo Maciel (PL), apesar de governista, pediu medidas urgentes contra o clima de insegurança nos rios.

Segundo ele, os “piratas” roubam combustíveis das embarcações “para alimentar a extração ilegal de ouro em Japurá e Jutaí, onde muita gente tá ficando milionária”.

“Medo é geral”

A solução para os problemas pertinentes à segurança pública no Amazonas deve passar por uma audiência pública na Aleam em que a cúpula da segurança pública estadual aceite debater com os parlamentares as causas da crise que assola a capital e o interior do Estado.

“O medo é geral na capital e no interior”, expressou Wilker, sugerindo que a audiência aconteça em caráter de urgência, inclusive interrompendo o recesso legislativo deste mês de julho.

“Os problemas são angustiantes, nas periferias de Manaus é o tráfico que prevalece e no interior o tráfico também é a ordem, os valores se inverteram”, desabafou o deputado do Cidadania em discurso.

Reajuste de David

Servidores da Semsa repercutem nas redes sociais o reajuste salarial de 11,73% concedido pelo prefeito David Almeida a mais de 11 mil servidores da saúde municipal.

O reajuste foi assinado pelo prefeito na última segunda-feira (11) juntamente com o decreto de nomeação de 50 médicos aprovados em concurso público.

“Temos a melhor saúde básica do país e queremos que os salários e as condições de trabalho sejam as melhores, agradeço cada um pela dedicação em prol da nossa população, essas são as três boas notícias do dia para os melhores servidores de saúde básica do Brasil”, declarou David.

Governador fraco

“Fraco, incompetente e não tem pulso!”. Assim o pré-candidato a deputado federal, Adail Filho (Republicanos), se reportou ao governador Wilson Lima em recente reunião na Zona Sul de Manaus.

Ele atribuiu “a incompetência” do governador o agravamento dos problemas sociais na periferia da capital.

Outro que criticou duramente Wilson Lima nas redes sociais é o prefeito de Barcelos Edson Mendes. Em áudio, que circula nas redes, ele se diz enganado pelo governador que prometeu, mas não cumpriu, a liberação de recursos para obras de construção do aeroporto do município.

Lula com Omar

Reunidos ontem em Brasília, o ex-presidente Lula (PT), que virá a Manaus no fim de julho, e o senador Omar Aziz (PSD-AM) fecharam os últimos detalhes sobre o palanque eleitoral dos dois no Amazonas.

Além do palanque, Lula e Omar trataram de assuntos considerados estratégicos para o Estado como a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus e projetos com foco no desenvolvimento sustentável da região.

Linha para UFAM

Segundo o IMMU, a partir desta quarta-feira (13), a linha de ônibus 616 (Campus Ufam/T2/Cachoeirinha) voltará a atender o Centro, passando a ser mais uma opção de deslocamento aos usuários de transporte do campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e bairros adjacentes.

A linha 616 fazia seu itinerário até o Terminal de Integração da Cachoeirinha (T2) e retornava ao campus da Ufam. Com a mudança, atenderá o Centro, passando pelas avenidas Leonardo Malcher e Epaminondas, Terminal da Matriz, prosseguindo pelas avenidas Floriano Peixoto e 7 de Setembro.

Seguro Defeso

Em encontro ontem com o deputado federal Átila Lins (PSD), na presença do presidente do INSS, Guilherme Serrano, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, assegurou que assinará em breve uma portaria contendo os nomes de todos os pescadores amazonenses contemplados com o Seguro Defeso.

“O levantamento já foi feito e eles acreditam que o pagamento acontecerá no decorrer do mês de agosto”, informou Átila, que levou a José Carlos e Guilherme Serrano sua preocupação com o pagamento atrasado do Seguro Defeso de 2015.

Átila também pediu às duas autoridades a presença de médicos peritos para o atendimento de demandas em municípios polos do Purus e em Guajará, no Alto Juruá, onde o último atendimento ficou inconcluso.

Escândalo

A advogada Francicléia da Silva Machado Matos foi denunciada pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) por se apropriar, indevidamente, de R$ 130 mil de seis cidadãos idosos em Parintins.

Conforme a denúncia, a advogada abocanhava as quantias de causas ganhas e não repassava o que era de direito dos idosos ludibriados.

A OAB-AM não distribuiu nota sobre o escândalo.

Usinas nucleares

Agora, se o Governo Federal quiser, poderá instalar usina nuclear em qualquer área do Amazonas, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou dispositivos da Constituição do Amazonas que proibiam as usinas no Estado.

Nas redes sociais, internautas criticam a decisão, alegando que a Zona Franca de Manaus (ZFM) deve continuar sendo uma “zona desnuclearizada”.

A decisão do STF contemplou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) impetrada pelo procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, para quem apenas a União possui competência para legislar sobre a questão.

Irregularidades

O Ministério Público Federal (MPF) analisa representação do deputado Marcelo Ramos (PSD-AM) que pede a apuração de irregularidades em demissões e novas contratações no DNIT Amazonas.

Para Ramos, as demissões, ocorridas logo após a posse do novo superintendente regional do órgão, Luciano Moreira Filho, foram efetivadas com fins eleitoreiros e precisam ser revertidas.

A representação do parlamentar também já está sob análise no Ministério Público do Trabalho (MPT) e no Ministério Público Eleitoral (MPE).

Silêncio na Aleam

A pedido do deputado Serafim Corrêa (PSB), a Assembleia Legislativa prestou, ontem, um minuto de silêncio em intenção do guarda municipal petista Marcelo Arruda assassinado pelo policial bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR).

“Oremos para que o atual clima de violência política no país não prepondere na campanha eleitoral deste ano”, desabafou Serafim ao solicitar o minuto de silêncio pelo guarda assassinado.

Violência repudiada

Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), repudiaram o ato de violência que vitimou Marcelo Arruda.

Pacheco e Lira apelaram ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Lula para que contenham seus militantes e evitem a radicalização do processo eleitoral às vésperas das convenções partidárias.

