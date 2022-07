Brasil tem 7 universidades entre as 10 melhores da América Latina

Brasil é o país mais representado no ranking de melhores universidades da América Latina feito pela publicação britânica Times Higher Education. Entre as dez instituições de ensino mais bem avaliadas, sete são brasileiras. O ranking foi divulgado pela publicação na tarde desta quinta-feira (14).

Pelo sexto ano consecutivo, a USP (Universidade de São Paulo) ficou em segundo lugar no ranking, atrás apenas da Pontifícia Universidade Católica do Chile.

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) se manteve mais uma vez no terceiro lugar, seguida pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que avançou da nona para a quarta posição.

A publicação avaliou o desempenho de 197 instituições de ensino superior de 13 países. O ranking analisa as universidades em cinco áreas: ensino, pesquisa, impacto de citação, panorama internacional e receita da indústria. Ao todo, são 13 indicadores, como número de citações em pesquisa e o grau de titulação dos professores.

Segundo a publicação, as universidades brasileiras tiveram melhora na qualidade e na quantidade de pesquisas. O país supera a média latino-americana em todas os quesitos, exceto na avaliação sobre impacto de citações e métricas internacionais.

Além de ter mais instituições no top 10, o Brasil também é o país mais representado no ranking, com 72 universidades. Em seguida aparece o Chile (30), Colômbia (29) e México (26).

Das universidades brasileiras que entraram para a lista, 90% são públicas. Apenas oito são particulares, e a PUC-Rio é a mais bem avaliada entre elas e aparece na décima posição.

AS 10 UNIVERSIDADES MAIS BEM AVALIADAS NA AMÉRICA LATINA

1ª – Pontifícia Universidade Católica do Chile (Chile)

2ª – Universidade de São Paulo (Brasil)

3ª – Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

4ª – Universidade Federal de São Paulo (Brasil)

5ª – Instituto de Tecnologia de Monterrey (México)

6ª – Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)

7ª – Universidade do Chile (Chile)

8ª – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)

9ª – Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)

10ª – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil)