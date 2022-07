O educador físico e influenciador Arthur Picoli, que ficou conhecido após sua participação no reality Big Brother Brasil, pela Rede Globo, recebeu uma proposta generosa para postar fotos em uma plataforma de conteúdo adulto.

Picoli no entanto, recusou o convite. Ele afirmou que a proposta era nada mais e nada menos para faturar R$ 500 mil logo de cara. Mas um dos motivos para a recusa, é que Arthur acha que não leva jeito para a atividade.

“No BBB todo mundo me via, mas tenho vergonha da exposição. Não sei explicar. Acho certíssimo quem faz e está ganhando uma grana, mas tenho vergonha. Acho que não levaria jeito e, por isso, não ganharia uma grana com isso (risos)”, contou o educador físico ao Gshow.

*Com informações do Metrópoles

