Irritada, jornalista dá tapa no rosto de adolescente durante entrevista ao vivo

Profissional de comunicação afirma que adolescente estava intimidando família no momento da entrevista

Uma jornalista paquistanesa protagonizou uma cena inusitada durante entrada ao vivo em TV local. Cercada por muitas pessoas, Maira Hashmi estava falando sobre as celebrações do feriado islâmico de Eid al-Adha quando, repentinamente, deu um tapa num adolescente que estava ao seu lado.

Depois de receber muitas críticas nas redes sociais pelo seu comportamento, a repórter se defendeu, afirmando que o jovem estava intimidando uma família, apesar das tentativas pacíficas de fazê-lo parar.

“Esse garoto estava importunando uma família durante a entrevista, o que deixou a família chateada. Primeiro tentei dizer a ele que o seu comportamento não era bom, mas ele não deu ouvidos e passou a incomodar ainda mais a família. Eu, portanto, decidi que o comportamento do menino não deveria mais ser tolerado”, disse ela, de acordo com o “Daily Pakistan”.

Muitos internautas, entretanto, apoiaram o “corretivo”, como classificaram a atitude.

“Ele mereceu”, postaram vários no Twitter.

“Você faz a coisa certa, ignore os puritanos”, emendou a também jornalista Mona Khan, na rede social.

“Isso não é legal, isso é abuso. Você dá tapa assim no seu filho? Estou desapontada”, questionou uma internauta, na contramão.

“Ela tem que se concentrar no trabalho e não ficar dando tapas em garotos”, postou outro.

Ocorrido entre 8 e 12 de julho, o Eid al-Adha, também conhecido como Festa do Sacrifício, é um festival muçulmano que sucede a realização do haje, a peregrinação a Meca. É celebrado pelos muçulmanos de todo o mundo em memória da disposição do profeta Ibrahim (Abraão) em sacrificar o seu filho Ismael conforme a vontade de Deus, segundo a tradição religiosa.

*Com informações da Isto é

