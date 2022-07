Instituto espiritual garante sucesso em relacionamento com ‘feitiço amoroso’

Presidente do Instituto Unieb afirma que são muitas as possibilidades de um relacionamento não dar certo

O relacionamento amoroso carrega muitas emoções que marcam a vida do casal e, quando chega ao fim, ocorre a seguinte pergunta: ‘onde deu errado?’. A resposta para esse difícil questionamento ronda outros elementos, além da vida material. Conforme o presidente e fundador do Instituto Unieb, Roberson Dariel, o problema pode ser resultado, por exemplo, de um Karma Hereditário.

Segundo Roberson, são muitas as possibilidades de um relacionamento não dar certo. “Por isso que nós, do Instituto Unieb, tratamos cada caso como único, sem receita mágica”, alerta.

Como é feita a amarração amorosa?

O primeiro passo é a consulta espiritual para sabermos se há necessidade ou não de uma amarração amorosa, É por meio da consulta espiritual que vamos descobrir a origem dos seus problemas, ou seja, se existem trabalhos encomendados contra você E se a pessoa amada está amarrada. É na consulta espiritual que os nossos orixás vão nos revelar quais os próximos passos a serem seguidos. Vale ressaltar que sempre trabalhamos com a verdade de que, se existir esse elo entre os dois, fazemos a amarração amorosa e trazemos a pessoa amada de volta. Caso contrário, a pessoa será comunicada de que não será possível. Por esse motivo, a consulta espiritual é tão importante antes da realização de qualquer trabalho espiritual.

Como funciona a consulta espiritual online e presencial?

Não. Hoje, temos uma procura muito grande e, mesmo que eu quisesse, não conseguiria dar conta de todos. Acabo cuidando dos casos mais complexos e conto com a minha equipe de médiuns para me dar total suporte no dia a dia.

Você comentou sobre uma grande procura, sobra tempo para acompanhar os seus médiuns?

Claro! Eu os acompanho em tempo integral. Estamos sempre nos reunindo, trocando conhecimentos, experiências e fazendo os nossos preceitos ao Sagrado.

O que seria os preceitos ao Sagrado?

São rezas, pensamentos, regras e oferendas direcionadas aos orixás.

O que motiva o Instituto Unieb a realizar tantos trabalhos?

O que nos motiva? A Religião/Deus, sem dúvidas. É também essa troca que temos diariamente, poder trazer a felicidade de alguma forma para aquela pessoa que não encontra mais nenhuma saída, sabe? Quem não consegue enxergar aquela luz no fundo do túnel, essa é, sem dúvida, a nossa maior motivação. Trazer felicidade na vida de quem nos procura. E, a maioria dos casos, é trazer a pessoa amada de volta para sua vida.

Quem são os principais responsáveis pelas separações de casais que ainda se amam?

Amigos, familiares e rivais, pessoas essas que não estão felizes com o seu relacionamento e querem destruí-lo a qualquer custo. Eles buscam a ajuda das Lebaras e, principalmente, dos Exus que são os responsáveis por receber esses pedidos de separação. Então, é feito um feitiço e só é possível desfazer tendo um contato direto com os Exus e as Lebaras.

* Com informações do site Istoé

