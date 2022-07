Prefeitura de Manaus empossa procurador autárquico da Manaus Previdência

A homologação do concurso para procurador foi publicada no dia 24 de junho

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência empossou, nesta segunda-feira (18), o novo servidor Dario Pereira de Souza Neto, aprovado no concurso público para o cargo de procurador autárquico e que fará parte do quadro da Procuradoria Jurídica (Projur) do órgão.

A homologação do concurso para procurador foi publicada no dia 24 de junho, no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.370, página 41.

“Ficamos muito felizes em dar posse ao novo procurador autárquico, que veio completar nosso time de procuradores. Desejamos sucesso ao novo servidor”, disse a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.

O advogado Dario tem 28 anos e desde os 18 anos é servidor público, tendo passado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM).

Estudar para concursos públicos já faz parte de sua rotina há muito tempo.

Segundo Dario, trabalhar com advocacia pública era sua aspiração profissional desde que se formou em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), onde também se especializou em Direito Público.

“Hoje realizei um objetivo de vida. Estou me preparando há cerca de cinco anos para este tipo de concurso. Quando saiu o edital da Manaus Previdência, eu já vinha estudando”, contou.

A área Previdenciária será um novo desafio profissional para Dario, que terá que se inteirar sobre as reformas e legislações previdenciárias em nível federal e municipal.

O procurador autárquico é uma espécie de advogado público que defende a instituição em várias causas. No organograma da Manaus Previdência, a Procuradoria Jurídica está vinculada à presidência como assessoramento direto.

A vaga inicial de procurador autárquico tem remuneração base de R$ 7.409,37, além da gratificação de procuratório de R$ 5.730,50, totalizando R$ 13.139,87.

*Com informações da assessoria

