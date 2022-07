Pastor Deive Leonardo faz tour “A Resposta” em Manaus

Os preços variam entre R$ 40,25 e R$ 172,50, dependendo do setor escolhido dentro da Arena Amadeu Teixeira

Manaus (AM)- Considerado um dos maiores evangelistas, o pregador e escritor cristão Deive Leonardo vem a Manaus com a turnê “A Resposta”, no dia 3 de setembro, às 20h, na Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Sul. O 1º lote dos ingressos já está à venda.

A responsável por trazer o “A Resposta” para a capital amazonense é a MB Eventos. Nele, o pregador Deive Leonardo busca responder as maiores inquietações do ser humano e levar o conforto necessário para os momentos de dificuldades com uma mensagem inspiradora de fé.

Além disso, o evangelista convida o público a viver uma nova experiência com Deus através de uma experiência única e emocionante promovida pelo espetáculo.

As inscrições para a apresentação podem ser feitas nas lojas Ramsons dos shoppings Manauara, Amazonas e Studio 5. Elas também podem ser feitas pelo site www.ingressosmix.com. Os preços variam entre R$ 40,25 e R$ 172,50, dependendo do setor escolhido dentro da Arena Amadeu Teixeira.

A meia-entrada, que deve ser comprovada na entrada do evento, é destinada a estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais, doadores de sangue, professores e jovens de 15 a 21 anos de idade de baixa renda inscritos no Cadastro Únicos para programas sociais do Governo Federal. Já o ingresso solidário tem valor promocional menor que a inteira, e pode ser comprado por qualquer pessoa desde que o 1kg de alimento seja entregue no dia da apresentação.

Mais informações podem ser concedidas através do número (92) 98216.3787.

Deive Leonardo

Nascido e criado em Joinville (SC), Deive Leonardo é casado com Paula Martins e pai dos pequenos João Leonardo, Noah Leonardo e Serena. Apesar de ter crescido em um lar cristão, somente aos 19 anos passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas após um encontro especial com Deus. O evangelista é formado em Direito e trabalhou como vendedor e bancário, mas, sentiu que não era aquilo que o fazia feliz.

Os números nas redes sociais concretizam o sucesso de Deive Leonardo que traduz a fé cristão na linguagem da internet. No Instagram, são mais de 11 milhões de seguidores. No Youtube, o número de inscritos em seu canal ultrapassa a marca dos 7 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações.

Deive Leonardo é escritor dos livros “O Deus que me faz chorar”; “Ser diferente #Partiu”; “O amor mais louco da história”; “Coragem para recomeçar”, “Final da tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”, todos best sellers.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

