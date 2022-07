Modelo é assediada por hóspede em hotel: ‘Estou louco para fazer amor com você’

Ela gravou um vídeo no qual é possível escutar o homem dizendo: "Estou louco para fazer amor com você"

A modelo Samen dos Santos afirma ter sido vítima de assédio sexual em um hotel de Araçatuba, no interior de São Paulo, na quarta-feira (13). Ela gravou um vídeo no qual é possível escutar o homem dizendo: “Estou louco para fazer amor com você”.

A gravação ocorreu após o hóspede que aparece nas imagens ter enviado funcionários do hotel para conversar com a mulher.

Samen, que mora no Rio de Janeiro, foi a Araçatuba para participar da campanha de uma marca. Ela conta que começou a ser incomodada pelo homem depois de voltar de uma corrida.

“O senhor falou bem alto para todo mundo escutar: ‘Nossa, como você é linda’. Falei ‘obrigada’ e desejei boa tarde para todos”, disse ela.

Logo depois, um funcionário abordou Samen e disse que o hóspede estava interessado nela, e que pagaria tudo que ela quisesse. Mesmo depois de a modelo recusar todas as ofertas, o funcionário voltou a importuná-la.

Samen ficou indignada com as perguntas do funcionário e deixou claro que estava incomodada com a situação.

“Falei que estavam me deixando desconfortável. Ele [o funcionário] me respondeu: ‘Não posso não vir falar contigo, porque o hóspede é uma pessoa importante, é um hóspede importante aqui na cidade. Ele está na suíte principal aqui do hotel. Se eu não fizer o que ele pedir, ele vai ficar bravo'”, diz a modelo no vídeo.

Após a conversa, Samen foi abordada pelo homem na área da piscina e decidiu gravar o vídeo. Ela contou aos contratantes o que tinha acontecido e mudou de hotel.

Em nota, o Mariá Plaza Hotel declarou que repudia todo e qualquer ato de assédio. A modelo disse ter acionado advogados, que estão tomando as medidas cabíveis.

