Quarteto Instrumental Aldenor Honorato agita o projeto “Sun Manauara”

Manaus (AM)- Nesta segunda-feira (25), a partir das 17h, o projeto “Sun Manauara” receberá um pocket show especial do Amazonas Green Jazz festival, com a apresentação do Quarteto Instrumental Aldenor Honorato. O evento tem entrada gratuita e acontece em um espaço localizado no piso G8, do Manauara Shopping.

O quarteto é formado por Aldenor Honorato na guitarra, Sérvio Túlio no baixo, Ênio Prieto no sopro e Airton Silva na bateria. No repertório terá músicas de compositores famosos do jazz como Mayors David, Fred Rubol, Charlie Park e outros.

“Também terá uma música autoral minha, que estará no meu próximo disco, com lançamento em breve. Neste evento, também vamos estar dando bastante ênfase na arte da improvisação, que está totalmente atrelada ao jazz”, comentou o guitarrista Aldenor Honorato.

Além da apresentação nesta segunda-feira, o Amazonas Green Jazz Festival ainda promoverá um pocket show no dia 28 de julho, às 17h30, com o vencedor do Prêmio Jovem Instrumentista, que será escolhido também nesta segunda-feira, com uma apresentação no palco do Teatro Amazonas.

Além dos shows no Sun Paradise e no Teatro Amazonas, o festival também está oferecendo palestras e workshops gratuitos com artistas nacionais e internacionais. A programação completa está disponível no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

O Amazonas Green Jazz Festival tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel oficial é o Juma Ópera.

