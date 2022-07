Prática do Badminton leva atletas do AM aos pódios nacionais

Manaus (AM) – Conhecido pelo dinamismo e peculiaridade, o Badminton é um esporte parecido com o tênis, porém, no lugar de uma bola utiliza-se uma espécie de peteca. A modalidade, ainda pouco popular no Brasil, enxergou na chegada dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 a oportunidade de se popularizar no país.

Há quase 30 anos organizada em Confederação no Brasil, a modalidade tem conquistado nos últimos anos um avanço significativo que populariza o esporte em todos os cantos do país e em Manaus, no Amazonas, não é diferente.

Professor de educação física há 29 anos, Moisés Fabiano da Costa, de 52 anos, se apaixonou pelo badminton na primeira vez que o praticou, por volta de 7 anos atrás. O encontro com o esporte ocorreu por influência e insistência de um amigo que sempre o chamava para assistir os torneios.

Anteriormente, técnico de vôlei por 25 anos e agora treinador de badminton, o educador destaca que, apesar da prática ser individual ou em dupla, o esporte é cativante por promover a interação sem restrição de faixa etária.

“Apesar de ser um esporte individual e também jogado em dupla, ele é muito cativante e mexe muito com a pessoas. É muito bacana e gostoso de praticar, tanto em lazer ou recreação, como também para treinar. Outro ponto que gostei muito, é por ser uma modalidade que aproxima crianças, jovens, adultos e idosos. Você consegue praticá-lo sem distinção de pessoas, visto que uma criança pode brincar tranquilamente com um idoso”, destacou.

Foto: acervo pessoal/Moisés Fabiano

Com o intuito de apresentar o badminton para os jovens e trabalhar com eles a parte do rendimento e lazer, o professor Moisés desenvolve um projeto que promove a prática da modalidade na Escola Estadual Professor Francisco das Chagas Souza de Albuquerque, localizada na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

A iniciativa, que existe há 7 anos, atende os alunos do Ensino Médio da instituição e das comunidades adjacentes. Com o aumento na procura pelo projeto, ele se expandirá para a Escola Estadual Barão do Rio Branco e para o Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, ambos localizados no Centro da capital amazonense.

“A procura tem crescido e agora vai expandir para outras duas escolas adjacentes a partir da segunda quinzena do mês de agosto. Ver toda essa expansão é muito gratificante, pois tudo o que semeamos ao longo desses sete anos tem dado muitos frutos e temos a certeza que se multiplicará ainda mais”.

No badminton, a peteca é jogada entre os campos em uma rápida velocidade devido ao baixo peso, e por isso não é preciso ter a força a necessária como é na prática do tênis. Dessa forma, o praticante desenvolve mais reflexos, inteligência e produtividade – trabalhando a mente. A prática ainda libera endorfina, hormônio responsável pelo prazer que é estimulado, entre outras práticas, por meio do esporte.

Foto: acervo pessoal/Moisés Fabiano

“Nos outros benefícios também posso pontuar a movimentação, colocar a musculatura em dia por trabalhar todos os grupos musculares, você consegue manter um padrão e uma qualidade de vida bem melhor. O benefício aeróbico é muito grande mesmo”, pontuou.

Embora tenha regras precisas, o badminton pode ser jogado de maneira informar e uma das maiores vantagens é poder ser jogado em praticamente qualquer lugar. Seja ao ar livre ou em um local fechado, se a sua intenção é apenas se divertir com amigos o jogo pode muito bem ser improvisado.

“A principal exigência da prática do badminton é que não seja em um local que vente muito. Como temos uma peteca mais pesada, pode ser jogado ao ar livre, com um vento de até 13 km/h. Qualquer quadra esportiva pode ser transformada em quatro quadras para a prática da modalidade, às vezes com 16 ou até 20 pessoas praticando ao mesmo tempo. O esporte tem essa grande vantagem”, explicou.

De acordo com o professor, o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel) e da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed); do Governo do Amazonas, pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc); e de alguns empresários é essencial para que a modalidade continue crescendo a nível de rendimento.

“A modalidade está em plena expansão e crescendo a cada dia. Hoje, a nível de rendimento, temos três clubes e no que tange ao lazer já temos várias escolas desenvolvendo o badminton e até cidades do interior como Parintins, Coari, Tefé e outros. O apoio ainda é pequeno, mas, com a modalidade aumentando, penso que o apoio também aumentará. Hoje temos o apoio da Semed, Seduc, Semjel e alguns empresários apoiadores”, destacou.

Destaques nacionais

Aos 11 anos, Emily Benevides é integrante da Academia de Badminton do Amazonas. Praticante do esporte há três anos é a primeira do ranking do Campeonato Brasileiro Interclubes 2022. Estudante do 6°ano, a jovem se encantou pelo badminton aos 8 anos de idade por meio de uma aula experimental ministrada pelo professor Moisés Fabiano na Escola Estadual Professor Francisco das Chagas Souza de Albuquerque.

A paixão foi tanta que, assim que completou 9 anos de idade, já estava a caminho de Mato Grosso (MT) para participar do primeiro campeonato da modalidade, onde recebeu a medalha de ouro na categoria em duplas e ficou em segundo lugar na modalidade individual. De acordo com Elke Benevides, mãe de Emilly, até o momento, a única vez que ela não ganhou medalha foi em 2021, na cidade de Aracaju (SE).

“Logo no começo dela no esporte ela já ganhou o primeiro lugar em dupla mista e o segundo no individual. Desde lá foi só crescendo e a única vez que não ganhou medalha foi em 2021, quando foi para Aracaju e não medalhou. Mas o restante ela só está subindo ao pódio. Se não fosse por conta da pandemia, ela também teria sido classificada para o Sul-Americano, que é um campeonato internacional que seria realizado aqui no Brasil”, destacou.

atleta Emily Benevides ao lado da companheira de equipe, Kamile de Souza, de 12 anos subindo o pódio no terceiro lugar – Foto: acervo pessoal

Atualmente, a atleta é a 1° no ranking nacional e foi classificada para Campeonato Pan-Americano Júnior, em Santo Domingo, na República Dominicana, mas a atleta não conseguiu ir. A Academia de Badminton do Amazonas apenas financia as passagens aéreas, hospedagens e outros itens essenciais quando os atletas têm mais de 15 anos.

Bicampeã Amazonense de Badminton na categoria individual (2019), Campeã da Liga Escolar de Badminton da CDE 01 na categoria individual sub11 (2018), Campeã Estadual no Circuito Amazonense Sub 15 Manaus/AM (2022) e campeã na categoria Dupla Feminina Sub 11 no I Etapa Circuito Nacional de Badminton em Salvador/BA (2020) são apenas algumas dos 14 títulos conquistados pela jovem. Para Emily, o que mais gosta na prática da modalidade é a sensação de leveza que ele promove por ser uma modalidade voltada para a concentração e a respiração.

“Para mim não importa a cor da medalha e sim estar lá representando Manaus e o estado do Amazonas. Às vezes não consigo demonstrar em palavras o que o badminton representa para mim. É um jogo de concentração e de respiração, todos podem pode estar gritando, mas você deve se manter firme, confiante e determinado, sem esquecer que você está ali por merecer. No dia a dia sentimos muito estresse e o badminton é ótimo para se desestressar. É muito bom para relaxar, eu me sinto leve e calma quando estou praticando”, comentou.

Representante do Amazonas em campeonatos e jogos universitários nacionais, José Lucas Nascimento, de 22 anos, começou a praticar a badminton com idade já avançada em relação a outros atletas. Bastou duas aulas ministradas pelo professor Moisés, enquanto estudava no 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Francisco das Chagas Souza de Albuquerque, para que o jovem apresentasse o desataque necessário para se tornar um atleta da modalidade.

“A minha relação com o esporte começou em 2016 durante uma aula de educação física. Por já ser um atleta de Jiu-Jítsu, o professor Moisés viu que eu era muito competitivo e logo me ambientei ao esporte. Apesar de ter começado com 16 anos, visto que muitos atletas começam com 10/11, consegui me destacar ainda mais e hoje represento o Amazonas em campeonatos nacionais e jogos universitários”, ressaltou.

Atleta de badminton. José Lucas Nascimento – foto: acervo pessoal

O jovem não poupa palavras ao falar sobre como o badminton mudou a sua vida. De acordo com José, por meio do badminton conseguiu chegar em lugares que, com outros esportes, jamais conseguiu. Acadêmico de educação física, ressalta ainda que a modalidade o incentivou a ingressar no curso da área.

“Tem sido uma experiência muito fantástica. Me proporcionou a oportunidade de rodar o Brasil todo, conhecer várias cidades, disputar muitos campeonatos importantes com boas atuações. Comecei a fazer a faculdade de educação física para me especializar na área e, graças ao Badminton, hoje sou reconhecido dentro do Amazonas e no Brasil todo”, destacou.

Como é a prática do badminton?

Na prática deste esporte são exigidas várias habilidades como, por exemplo, agilidade, força física, velocidade, reflexo, flexibilidade e resistência física. O badminton possui duas modalidades: simples e duplas. A modalidade simples possui as categorias masculina e feminina, enquanto a modalidade duplas possui as categorias masculina, feminina e mista.

O badminton está baseado em movimentos de saque e defesa. A quadra de badminton é dividida por uma rede que está cerca de 1,55 metros do solo. Uma partida de badminton possui três sets de 21 pontos cada. Vence o jogo quem fizer dois sets primeiro. Jogado com raquete e peteca, ganha ponto quem deixar a peteca tocar no espaço adversário. Portanto, o importante é não deixar a peteca tocar no chão.

Geralmente a peteca é feita com penas de ganso e pesa entre pesando entre 4 a 5 gramas. Entretanto, ela pode ser feita de nylon. Já a raquete de Badminton pesa cerca de 100 gramas. Ainda que sejam leves, elas são feitas de material muito resistente.

A modalidade pode ser praticada entre 2 jogadores adversários (modalidade simples) ou entre 4 jogadores (modalidade entre duplas). Inicialmente, o juiz lança uma moeda no ar e por meio da cara ou coroa o time que irá começar será escolhido.

História do Badminton

Criado no século XIX na Inglaterra, o badminton foi inspirado em um jogo que era praticado na Índia chamado de Poona. No entanto, um jogo semelhante já era praticado na Grécia Antiga: Tamborete e Peteca.

O Poona começou a se chamar badminton a partir do momento em que, na década de 1870, uma nova versão do esporte foi praticada na Badminton House, local que supostamente foi jogado pela primeira vez. A Badminton House era propriedade do Duque de Beaufort’s, em Gloucestershire, Inglaterra.

No Brasil, a prática do badminton tornou-se competitiva a partir de 1983, quando foi disputada a primeira edição da Taça São Paulo. A Confederação Brasileira de Badminton, entretanto, só seria fundada dez anos depois, em 1993. Hoje, a entidade conta com 15 federações filiadas. Já a Federação Mundial tem 179 países filiados.

