Festival de Cinema de Alter do Chão 2022 está inscrições abertas

Alter do Chão (PA)- As inscrições para a seleção dos participantes das Mostras Competitiva, Paralela e de Convidados da 4ª Edição do Festival de Cinema de Alter do Chão estarão abertas até 6 de agosto às 23h59 e, como em todos os anos, serão efetuadas pelo link do Fest Alter na plataforma Filmfreeway ( https://filmfreeway.com/FestivaldeCinemadeAlterdoChao) .

É aconselhável baixar o regulamento para verificação das categorias de participação nacional, internacional, se o filme se encaixa em longa-metragem, curta-metragem, documentário, animação e/ou realizado com smartphone/celular. A divulgação dos selecionados será publicada no site oficial do festival no dia 10 de outubro de 2022 (www.festivaldealterdochao.com.br).



Este ano, o FestAlter será realizado de 16 a 20 de novembro e de duas formas: presencialmente, na Comunidade de Alter do Chão, e on-line através da sua plataforma streaming exclusiva Fest Alter Play no link https://festivaldealterdochao.com.br/festalterplay/, com acesso mundial. Basta entrar, cadastrar-se gratuitamente, para acessar conteúdos atuais e das edições anteriores (2020/2021) de filmes, palestras, debates, música, entre outros que o festival disponibiliza 24h, em todos os dias da semana, durante o ano inteiro.



Com patrocínio da Vale S/A e apoio da Prefeitura Municipal de Santarém que, juntas, irão proporcionar ao público cultura e arte em forma de cinema, palestras, áudiovisual, shows, debates em eventos com acessos totalmente gratuitos, o festival terá a participação de estudantes das escolas municipais, estaduais, de universitários, profissionais e moradores da região, além dos turistas do Brasil e exterior que estiverem às margens do rio Tapajós.



O FestAlter tem o objetivo de proporcionar cultura, educação, ciência, desenvolvimento socioeconômico regional e ambiental, a divulgação e preservação da Amazônia, das etnias indígenas, quilombolas e ribeirinhas através da economia criativa.



