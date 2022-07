Última edição do projeto Jazz no Flutuante acontece nesta sexta

O repertório terá ainda hits do disco “Groove do Beira”, lançado em 2015, mesclando Jazz contemporâneo, Groove, Pop e Beiradão

Manaus (AM)- O baixista Miqueias Pinheiro e o seu grupo realizarão o último pocket show do projeto “Jazz no Flutuante”, no Flutuante Abaré Sup&Food, que fica às margens do Lago Tarumã, nesta sexta-feira (29) das 17h30 às 18h30.

A iniciativa faz parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival. Os interessados precisam apenas pagar o traslado do estacionamento para o flutuante, ao valor de R$ 15. Além de Miquéias Pinheiro, o grupo terá Anderson Cerdeira tocando bateria, Julio Feitosa no piano, Dayan Vinicius na guitarra, Otoniel Versoza no trompete e Giovani Oliveira com o saxofone.

O repertório terá ainda hits do disco “Groove do Beira”, lançado em 2015, mesclando Jazz contemporâneo, Groove, Pop e Beiradão, que é um ritmo tradicional do Norte.

Entre outras canções, o público poderá aproveitar algumas músicas autorais como “Groove do Biera”, “Juruá” e “Vestido Longo”. Mas também tocarão os hits de releitura, como “Mind Games”, de Bob James, “Westchester Lady“, de Fourplay, e “Amazonas” do pianista João Donato.

“Esperamos entregar ao público esse equilíbrio entre groove, beiradão e clássicos do jazz, proporcionando essa pegada de dança que tem feito sucesso desde o início do projeto Jazz no Flutuante”, ressaltou Miqueias.

Para chegar ao flutuante Abaré, deve-se adicionar a informação “Recepção Abaré” nos aplicativos de transporte e de mapas, como o Waze. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no contato: (92) 99165-8947.

Jazz no Flutuante

O projeto faz parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival, que acontecerá até o sábado, dia 30 de julho, com mais de 40 atrações nacionais e internacionais, no Teatro Amazonas. A programação completa do festival está disponível no www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

O evento tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel oficial é o Juma Ópera.

