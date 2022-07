Taís Araújo rebate crítica de internauta após aparecer se arrumando em reunião de trabalho; entenda

O que parecia ser um desabafo inocente no Twitter, acabou chegando aos olhos e ouvidos de Taís Araújo, alvo das declarações feitas por uma internauta na rede social, que não deixou a crítica passar batida.

Na ocasião, uma moça, que se identificava como noiva de uma funcionária de uma das empresas da qual a atriz global é o rosto, e criticava a forma como Taís estava se apresentando na reunião de trabalho.

“Minha noiva ta em reunião com a Tais Araújo e a Taís no meio da conversa com o time de sustentabilidade colocando lace que reuniões de trabalho são essas?”, questionou a internauta que ainda disse que a atriz estava fingindo interesse no assunto.