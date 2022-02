Número de brasileiros em Portugal bate recorde

Lisboa – Cresceu pelo quinto ano consecutivo o número de brasileiros que partiu para Portugal em busca de moradia e melhores condições de vida. A marca de 209.072 pessoas em 2021 é recorde e o resultado representa um aumento de 13,6% em relação a 2020.

Os brasileiros representam 29,2% de todos os estrangeiros em situação regular no país e formam a liderança em termos de imigrantes e os números podem ser ainda maior. Associações que trabalham com apoio a imigrantes acreditam que o número pode chegar a 400 mil.

Número maior do que o contabilizado

O Itamaraty estima que haja 300 mil brasileiros vivendo em Portugal. Pessoas de outro país da União Europeia ou com dupla cidadania não são contabilizadas como brasileiras. Quem está em situação migratória irregular no país também fica de fora das estatísticas.

Autorização de moradia

Portugal tem um sistema de regularização simples, apesar de longo, para quem entra no país como turista e permanece morando e trabalhando sem a autorização, porém, mesmo cumprindo todos os requisitos, é comum uma espera de dois ou mais anos até autorização de residência permanente.

Compra de habitação

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), comprar uma casa em Portugal ficou cerca de 50% mais caro nos últimos cinco anos. O valor dos aluguéis também vem subindo —ponto particularmente sentido por imigrantes, que já buscam alternativas em pontos menos concorridos do território português. As pessoas têm procurado cidades menores, sobretudo motivadas pelo preço da habitação.

Com informações da Folha Press

