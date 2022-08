Última turma do curso Formação de Startups encerra atividades em Manaus

As atividades foram desenvolvidas durante três dias, no Casarão da Inovação Cassina

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), encerrou, neste domingo (7) a 6ª e última turma do curso “Formação de Startups”, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema).

As atividades foram desenvolvidas durante três dias, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico.

Nesta edição, 40 alunos foram selecionados para participar de mentorias com profissionais de referência no mercado de Inovação, Startups, Design, Marketing Digital e “Pitch”.

Durante as 18 horas de atividades, foram formadas nove equipes, para a apresentação dos projetos de startups. Cada grupo definiu um plano de negócios e apresentou para os avaliadores.

“Agradecemos pelo empenho de cada equipe que esteve aqui, dando o melhor na apresentação dos projetos. Nosso objetivo está sendo cumprido graças ao esforço dos participantes. Ideias como essas serão apoiadas e incentivadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi. Cada participante é uma figura importantíssima para o fortalecimento desse ecossistema de inovação na nossa cidade”, ressaltou a chefe de planejamento da Semtepi, Ana Paula Patrocínio.

Um dos projetos apresentados foi o “Memória Ativa”, que viabiliza a criação de um aplicativo para mapear prédios históricos disponíveis para vendas e aluguéis, geograficamente localizados no Centro Histórico de Manaus, com delimitação a área do núcleo inicial do Distrito de Inovação, na Ilha de São Vicente.

A ideia é que startups encontrem espaços para a instalação, incentivando o desenvolvimento do ecossistema de inovação na capital.

“Vamos fazer um estudo de viabilidade econômica, para apresentar para empresas, startups e institutos, para que esses espaços históricos sejam ocupados por negócios inovadores. O Casarão Cassina é um grande exemplo disso. Para elaborar esse projeto, nossa equipe se baseou na lei que institui o Programa de Incentivos Fiscais e Extrafiscais (Proinfe)”, destacou o industriário Eduardo Pedrosa, membro da equipe.

Etapa final

O curso “Formação de Startups” concluiu a última turma e formou mais de 240 participantes durante seis meses de metodologias.

Ele integra o projeto “Mais Inovação”, que tem como objetivo realizar ações para fomentar o ambiente de inovação da cidade, capacitando profissionais que atuarão diretamente na criação e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos tecnológicos.

Ao longo do projeto, o Instituto IDT-Cema mapeou 18 startups de iniciativas sociais e microempresas formadas a partir do curso.

A cada edição, os participantes receberam mentorias completas nos temas “Comportamento Empreendedor”, “Como Analisar e Explorar o Mercado”, “Entendendo o Usuário”, “Validação da Ideia de Negócio”, “Marketing e Vendas” e “Investimento e Ecossistema de Inovação”.

