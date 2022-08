Otávio Raman Neves será homenageado em nova rotatória de Manaus

Manaus (AM) – A rotatória Otávio Raman Neves será entregue pela Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (9), entre a avenida Monsenhor Amâncio de Miranda, Sete de Maio e Curação, no Conjunto João Paulo, Zona Norte da Manaus. O espaço, que faz homenagem ao grande empresário da comunicação, recebeu serviços como pintura, paisagismo, além de bancos, calçadas, lixeiras e um palco com cobertura para práticas de atividades físicas.

Os serviços foram coordenados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Em frente à rotatória, também foi construída uma borracharia, por meio da Semtepi, para ajudar diversos trabalhadores dos modais de táxi, táxi-frete, motoboy, mototaxista e motorista de condução escolar.

Homenagem

Foto: Reprodução

O espaço público no conjunto João Paulo, na zona Norte, faz homenagem ao empresário Otávio Raman Neves, 64, que morreu no dia 6 de julho de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. Otávio era presidente do Jornal Amazonas Em Tempo, do Jornal Agora e do portal Em Tempo.

Era também sócio proprietário da TV Norte Amazonas e proprietário da afiliada da Rádio Nativa FM, em Manaus. Seu legado inclui ainda empresas em diversos ramos, como o da construção civil e tecnologia.

Leia mais:

Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing 11 propõe que os holofotes se voltem ao Norte

Ministro Alexandre de Moraes defere liminar da bancada do Amazonas em favor da ZFM

Mais três casos suspeitos de varíola dos macacos são notificados no Amazonas