Manaus (AM) – Comprar um carro é um sonho para muitos casais. O veículo oferece praticidade para levar os filhos à escola, ir trabalhar, resolver os problemas do dia a dia e facilitar a vida. Pensando nisso, um motorista de 33 anos e a esposa, uma autônoma , que preferiram não ser identificados, juntaram dinheiro durante meses com o intuito de garantir o conforto à família, mas acabaram adquirido uma dor de cabeça, pois a empresa não repassou o documento do carro para o nome deles.

“Só um trabalhador, de sol a sol, sabe o quanto é difícil adquirir qualquer bem. Quando pensamos no carro, seria para mudar nossa vida para melhor”, afirma o homem, que já fazia planos para a família.

Um problema de ‘rodas’

Dinheiro economizado, foi a vez de escolher um modelo que coubesse no orçamento do casal. De acordo com eles, após muita procura, a que aparentou ser mais apropriada para compra foi a empresa Unidas Seminovos, que possui unidades em todo país e, em Manaus, está localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Oeste.

“Meu marido e eu fomos pesquisar e não tínhamos a menor ideia de que íamos entrar numa verdadeira barca furada, com direito a gastar o que tem e o que não tem, só para dar um conforto melhor aos nossos filhos”, desabafa a autônoma, com lágrimas nos olhos.

Depois de escolher um veículo modelo Chevrolet Ônix Joy, cor vermelha, o casal deu entrada de R$ 12 mil e parcelou o restante do valor do carro em 48 vezes de R$ 1.606,64. A dor de cabeça começou na hora em que foi preciso transferir a propriedade do veículo para o nome do deles.

“Quando foi para nós tiramos o documento deste carro, que tem sua documentação original do Estado do Paraná, a gente não conseguiu. A empresa Unidas não dava os documentos, pedimos o que o Detran-AM [Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas] pede e, quando ela mandou, não batia com o número do DUT [Documento Único de Transferência] do carro e, até hoje, não nos enviaram a documentação adequada”, explica o motorista.

Com a falta de satisfações aos clientes por parte da Unidas Seminovos, o homem teme que o veículo seja notificado por infração grave no Detran-PR, pela perda do prazo de transferência para o nome dos novos proprietários.

“Quando se faz o registro de compra e venda, tem o prazo de 30 dias para fazer essa mudança e o período já está mais do que extrapolado com a gente sendo enrolado por essa empresa que não se dignifica a nos responder. A gente liga para a Central deles e não se manifestam. Só queremos passar o carro para nosso nome e nada”, desabafa.

Detran/PR notificou sobre a troca de propriedade do carro há mais de 30 dias

Mais ‘dor de cabeça’

Outro problema que prejudicou o bolso do casal foi o funcionamento do automóvel. Com poucos dias de uso, o carro apresentou problemas mecânicos.

“E eles não arcaram com todo o serviço do carro. Tivemos que pagar uma parte porque, segundo eles, não estava na garantia. Estou ficando careca de tanto ir ao Detran-AM ver como fica nossa situação e falamos com muita gente que relata que essa empresa já deu dor de cabeça. O carro já não está mais legal, apresentou diversos problema. Resumindo: tá uma ‘lata velha’ com a carcaça nova. É barulho, é problemas de toda ordem. Tudo que meu marido e eu juntamos com todo o sacrifício foi dado nesse veículo. Não entendemos porque essa empresa está fazendo isso com a gente”, disse a autônoma.

Casal luta para transferir carro para sua propriedade

Lei

Agora, só resta aos clientes esperarem a “boa vontade” da Unidas Seminovos e acionar a Justiça, caso nada seja feito para resolver a situação.

“Vamos acionar mesmo. Isso é uma enorme falta de respeito. Nosso dinheiro não nasce em árvore e essas empresas têm que aprender a respeitar o dinheiro e o sacrifício dos clientes”, finaliza o motorista.

Sem satisfação por parte da empresa

O Em Tempo entrou em contato com a unidade da empresa em Manaus, pelo número (92) 3042-0753, mas não obteve resposta. Depois, por meio do 0800 772 1008. fomos informados de que o e-mail [email protected] é para onde as demandas da imprensa podem ser enviadas e que, posteriormente, a pauta seria encaminhada à central da Unidas Seminovos.

Até o fechamento da matéria, não obtivemos retorno sobre uma resolução para a situação do casal, por parte da empresa, depois que a reportagem cobrou um posicionamento que ajudasse as vítimas.

