Proprietários denunciam construtora por atraso na entrega de apartamentos em Manaus

Manaus (AM) – Proprietários de apartamentos do Residencial Viver Tarumã, um empreendimento da RD Engenharia, estão inconformados com o atraso na entrega dos imóveis. Segundo os clientes, o atraso persiste desde o ano passado, quando a empresa deveria entregar as propriedades no mês de setembro de 2021. O grupo chegou a realizar um protesto em frente à empresa no último dia 2 de agosto.

Os reclamantes procuraram o Em Tempo e relataram que, além dos atrasos, a empresa está cobrando taxas com valores superfaturados e, consequentemente, deixando-os com prejuízos. Uma das queixas refere-se à taxa de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que no contrato consta o valor de R$ 172 e, segundo os manifestantes, a RD Construtora está cobrando cerca de R$ 400.

O coordenador Raylan Queiroz, de 26 anos, afirma que a construtora faz falsas promessas aos moradores.

“A RD como uma empresa que tem no seu slogan que entrega sonhos, não faz o mínimo para realmente apresentar isso. Vive de falsas promessas. A cada dois meses dá um prazo errado, sendo que eles mesmos tem ciência disso. Porém, preferem ficar enganando os moradores que se planejam para receber as chaves”, reclama o coordenador.

Raylan afirma que nas redes sociais da construtora não é possível entrar em contato, pois a mesma bloqueia essa função em sua página dificultando a comunicação com os cliente.

“Desde que comprei [o apartamento], tive vários problemas com comunicação, onde nenhum e-mail chegava. Problemas com faturas surpresas que eles não sinalizam na hora da compra, e quando sinalizam, esperam passar meses antes de cobrar para ganhar os juros do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) em cima. Tinha um boleto para pagar de 924 reais. Deixaram dois meses sem avisar, e tive que pagar 400 reais a mais devido os juros. Fora esses problemas, eles bloqueiam todos os comentários das redes sociais, não aceitando críticas para poder iludir mais pessoas”, completa.

Outro morador diz que acredita que a empresa tem intenção de falhar na comunicação com eles para lucrar a todo custo com as cobranças indevidas. “Acredito que essa falta de comunicação seja intencional, quanto menor a comunicação mais dinheiro pedem e menos sabemos do que se referem tais cobranças”, explica.

Raíssa Aguiar conta que o sonho da casa própria está se tornando um pesadelo.

“Compramos nosso tão sonhado apartamento em março de 2019 (primeira fase) com a promessa de entregarem as chaves em setembro de 2021, nos preparamos e planejamos, porém, começou as prorrogações das datas. 09/2021, 01/2022, 03/2022, 06/2022, 08/2022 e agora 10/2022. Fiz chá de panelas em março, na esperança que entregassem. Só estamos pagando taxas e mais taxas, sem nenhuma explicação plausível da RD. O nosso sonho está se tornando um pesadelo”, relata a moradora.

Empresa explica

O Em Tempo entrou em contato com a RD Engenharia, que emitiu uma nota afirmando que uma reunião foi realizada no dia 2 de agosto, mesmo dia que os condôminos fizeram manifestação em frente à empresa.

A construtora destaca que ouviu as solicitações dos mesmos e acordou com os representantes do edifício em construção, a entrega das moradias para os dias 29 e 30 de outubro de 2022. A data, segundo os moradores, não está prevista no contrato, sendo mais uma alteração da empresa.

Referente aos valores abusivos relatados pelos condôminos, a RD Engenharia informou que se tratam de taxas de juros firmados com a Caixa Econômica Federal.

“Quanto à reclamação sobre sucessivos aumentos, a RD esclarece que os juros de obras diz respeito à contratos firmados com a Caixa Econômica Federal. As condições podem sofrer alterações conforme as regas da instituição bancária”, diz a nota.

Os moradores relataram que se a empresa não cumprir com o prazo, irão entrar com os meios judiciais para a entrega da propriedade.

Leia a nota na íntegra:

“Em reunião com representantes do Residencial Viver Tarumã, realizada nesta terça-feira (2/8), a RD Engenharia ouviu as solicitações dos condôminos e esclareceu questões pertinentes à entrega da obra e ao “Habite-se”, certidão que atesta que a edificação foi construída de acordo com o projeto aprovado e licenciado na prefeitura. Foi estabelecida como data para a entrega: os próximos dias 29 e 30 de outubro.

A construtora também emitiu comunicado aos clientes, nesta segunda-feira (1/8) com maiores detalhes. Reconhecida pela agilidade nas obras e entrega antes dos prazos acordados, a RD tem mantido a comunicação com os clientes ao longo de todas as etapas de execução.

A RD Engenharia aguarda o cumprimento do trâmite legal junto ao poder público municipal para a liberação do “Habite-se”, documento que obrigatoriamente acompanha a entrega das chaves dos apartamentos.

A empresa tem chamado os clientes inadimplentes para renegociar os débitos em atraso. A regularidade dos pagamentos é condição para o recebimento da unidade habitacional.

Quanto à reclamação sobre sucessivos aumentos, a RD esclarece que o juros de obra diz respeito a contratos firmados com a Caixa Econômica Federal. As condições podem sofrer alterações conforme as regras da instituição bancária.

A RD Engenharia se coloca à disposição dos clientes para os devidos esclarecimentos e reitera seu compromisso com a sociedade amazonense de construir empreendimentos com elevado padrão de qualidade”.

